Tiger Woods termine à la deuxième place du championnat Valspar

Tiger Woods termine à égalité pour la deuxième place au Valspar Championship

Woods a terminé à un coup de Paul Casey

Il s'agit de son meilleur résultat depuis 2013

Woods n'a pas mis fin à sa disette de titres qui durait depuis près de cinq ans, mais l'Américain s'en est rapproché en terminant à égalité à la deuxième place, à un coup du vainqueur Paul Casey. Il s'agit de son meilleur résultat depuis sa deuxième place au Barclays en 2013.

Le moment était bien choisi pour l'homme de 42 ans, puisque le premier tournoi majeur de l'année - le Masters à Augusta - commence dans un peu moins de trois semaines.

La dernière fois que Woods a remporté l'un des quatre tournois majeurs de golf, c'était en 2008. Depuis, il a été victime de quatre opérations du dos et de problèmes en dehors du terrain.

"Je continue de m'améliorer et d'être de plus en plus affûté", a déclaré Woods. "Aujourd'hui, je n'ai pas été aussi précis que je l'aurais souhaité, mais j'avais une bonne chance de remporter le tournoi de golf.

"Quelques putts par-ci par-là et l'histoire aurait pu être différente".

En effet.

Le dernier tour du dimanche a été marqué par des éclairs de forme vintage, avec un putt de 44 pieds au 17e pour un birdie.

Il avait besoin d'un autre birdie au 18e pour forcer un playoff avec Casey, le leader du club, mais son putt est tombé à deux pieds et Woods a dû se contenter du par.

Woods a néanmoins terminé le tournoi avec un score impressionnant de neuf sous zéro, à égalité avec son compatriote Patrick Reed, après une 12e place au Honda Classic à la fin du mois de février. Pour donner une idée de l'état de son dos, Woods a enregistré samedi sa vitesse de tête de club la plus rapide de la saison, à 129,2 miles par heure, sur le 14e trou.

On peut dire que sa performance n'est pas passée inaperçue.

En effet, NBC Sports a indiqué que les chiffres d'audience du troisième tour sur Golf Channel avaient augmenté de 181 % par rapport au même jour de l'année dernière, tandis que le dernier tour a attiré un taux d'audience de 5,11 pendant la nuit - la plus forte audience en dehors des Majeurs depuis le Players Championship 2013, remporté par Woods.

Ses concurrents ont également pris note de sa performance.

C'est fantastique

"C'est fantastique, évidemment, de voir Tiger jouer au golf et ici à Valspar, en plus, la différence qu'il fait sur le circuit est énorme", a déclaré le vainqueur du Masters 2013, Adam Scott, qui a terminé à égalité en 16e position à Palm Harbor.

"Je veux dire, c'est terrible à dire, nous nous sommes habitués à ne pas le voir ici et c'était quand même bien.

"Mais c'est encore mieux quand il vient jouer.

Ernie Els, quadruple vainqueur d'un tournoi majeur, apprécie lui aussi ce qu'il voit de Woods.

"Je vois le Tiger normal, le Tiger que je connais depuis 24 ans", a déclaré Els. "Le Tiger qui n'était plus tout à fait le même à cause des blessures. Cela a dû être très décevant pour lui. Qui sait à quel point c'était grave ?

"Il frappe fort, il frappe avec confiance", a ajouté Els. "Il sait que son dos va se rétablir. Vous pouvez planifier les choses et les envisager avec excitation au lieu de passer une semaine à vous demander si quelque chose va se casser.

"Il a cette énergie de croire que son corps est de retour, qu'il a le talent et qu'il a fait le travail.

Woods tentera de maintenir sa forme lors de l'Arnold Palmer Invitational cette semaine. Il a connu un succès retentissant à Bay Hill, remportant l'épreuve à huit reprises.

Si l'on se fie à sa sortie au Valspar Championship, il a de bonnes chances d'occuper le 9e rang.

"J'ai toujours apprécié Bay Hill", a déclaré Woods sur le site Internet du tournoi. "Le golf est juste devant vous.

"Vous devez penser à votre chemin sur le parcours et être capable de frapper une variété de coups. Vous savez quels coups sont nécessaires, et ensuite vous devez les exécuter.

