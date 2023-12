Tiger Woods servira des fajitas et des sushis lors du dîner des champions du Masters

En tant que champion en titre, Woods accueille et choisit le menu de la réunion exclusive des anciens vainqueurs et du président de l'Augusta National, le mardi de la semaine du Masters. Le menu est généralement dévoilé quelques jours avant le début du tournoi, alors que les meilleurs golfeurs du monde se réunissent à Augusta, le Masters de cette année débutant le 9 avril.

L'année dernière, le golfeur de 44 ans a remporté sa cinquième veste verte du Masters et son premier tournoi majeur depuis 2008 grâce à un retour remarquable. Il a repris le menu de sa quatrième victoire à Augusta en 2006.

"Né et élevé en Californie du Sud, qui a fait partie de mon enfance, nous aurons des fajitas de steak et de poulet, ainsi que des sushis et des sashimis sur le pont", a déclaré Woods aux journalistes lors d'une conférence téléphonique avant le Masters mardi.

"Nous sommes encore en train de débattre des milkshakes.

READ : Tiger Woods : Dix années tumultueuses, du scandale à la rédemption

Sauce à la glande de singe

Le dîner des champions se tient dans le clubhouse de l'Augusta National et est devenu une tradition du Masters depuis qu'il a été lancé par le grand Ben Hogan en 1952.

Par la suite, le vainqueur de l'année précédente a eu l'honneur de concevoir le menu, qui reflète souvent son plat national.

Lorsque Woods est revenu en tant que champion en titre en 1998, après sa victoire majeure à Augusta, il a servi des cheeseburgers, des frites et des milkshakes. En 2002 et 2003, il a opté pour un steak Porterhouse.

L'Allemand Bernhard Langer a servi du wiener schnitzel en 1986, tandis que l'Anglais Nick Faldo a choisi du fish and chips lors du premier de ses trois dîners des champions en tant qu'hôte en 1997, et l'Écossais Sandy Lyle a revêtu un kilt et servi du haggis en 1989.

Parmi les autres menus remarquables, citons le wapiti, le sanglier et l'omble chevalier du Canadien Mike Weir en 2004, et le barbecue sud-africain de Charl Schwartzel avec une sauce à la glande de singe en 2012.

"Il n'y a pas de singe et il n'y a pas de glande", a déclaré Schwartzel en riant lors d'une conférence de presse à Augusta cette année-là.

"C'est une sauce qui est assez familière en Afrique du Sud dans tous les restaurants. Vous la mettez sur votre viande. C'est un peu de chutney, de sauce Worcester et d'oignon.

Un autre mets local est le Moreton Bay bugs - un homard australien - choisi par Adam Scott en 2014.

Le dîner est l'un des rassemblements les plus exclusifs du sport, et pour les novices, il peut être intimidant, selon le double champion Bubba Watson.

"En 2013, lors de mon premier dîner des champions, j'ai regardé ces légendes parler, leurs histoires, et je ne savais pas quoi faire", a-t-il déclaré aux journalistes à Augusta.

"Je me suis demandé si j'étais bien censé être ici. Vous regardez et écoutez les grands champions et leurs histoires, et je n'ai pas parlé, j'ai juste écouté. C'était très intéressant.

Les participants peuvent également choisir parmi le menu du club si le menu de l'hôte ne leur convient pas.

Le Masters 2020 se déroulera du 9 au 12 avril. Woods tentera de remporter sa sixième veste verte et d'égaler le record de Jack Nicklaus.

Rory McIlroy n'a besoin que du Masters pour devenir le sixième joueur à réaliser le grand chelem des quatre titres majeurs en carrière.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com