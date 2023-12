Faits marquants de l'histoire

Tiger Woods sera un excellent capitaine de Ryder Cup pour les Etats-Unis" - Davis Love III

Davis Love III soutient Tiger Woods en tant que futur capitaine américain de la Ryder Cup

Love a mené les États-Unis au triomphe en 2016, avec Woods comme vice-capitaine.

L'ancien numéro un mondial, Woods, a récemment repris le chemin du golf après seize mois de blessure. Il a également été l'un des vice-capitaines de Love à Hazeltine lors du premier triomphe des États-Unis sur leurs homologues européens depuis 2008.

Love est convaincu que le quatorzième vainqueur majeur a ce qu'il faut pour être le capitaine des Américains lors des prochains matches de Ryder Cup.

"Tiger fera un excellent capitaine de Ryder Cup à l'avenir", a déclaré Love à CNN.

"Il a été incroyable. Si Tiger Woods est assis dans votre salle d'équipe et qu'il n'a pas de clubs, vous savez qu'il est engagé.

Ces dernières semaines, Love, 52 ans, a appris qu'il avait été intronisé au Temple de la renommée du golf peu avant d'organiser son propre tournoi sur le PGA Tour.

Une belle façon d'achever une année qui restera marquée par une victoire 17-11 sur l'équipe d'Europe.

Alors qu'il se remémorait le succès 17-11 de l'Amérique sur l'Europe lors du récent tournoi RSM Classic, Love s'est empressé de souligner que les bases du succès à Hazeltine avaient été jetées il y a deux ans, après une troisième défaite consécutive dans le plus grand match de rancune du golf.

"Nous avons tous été très honnêtes", a-t-il révélé. "Nous nous sommes assis dans une pièce et nous avons pointé du doigt nos erreurs, puis nous avons élaboré un plan de jeu qui nous semblait efficace et nous nous sommes engagés à le respecter.

Ce plan de jeu a fonctionné à merveille puisque l'Europe a été empêchée de remporter une quatrième victoire consécutive, un record.

Cette victoire a été particulièrement douce pour Love, l'homme qui a été le capitaine de son pays lors de la fameuse débâcle de la dernière journée de la compétition de 2012 à Medinah.

La préparation d'Hazeltine a été assombrie par le décès du légendaire Arnold Palmer à l'âge de 87 ans. Love III a joué sous les ordres de Palmer lors de la Presidents Cup 1996.

"Arnold avait du temps pour tout le monde, qu'il s'agisse du gars qui tondait les greens ou de celui qui possédait le parcours", a déclaré Love à propos du septuple vainqueur des Majeurs.

"Il les traitait tous sur un pied d'égalité et c'était un grand homme et un grand leader pour nous.

Il est donc tout à fait normal que les Américains aient fait preuve d'une unité qu'ils n'avaient plus connue depuis Valhalla en 2008.

Cette unité a été incarnée par le double vainqueur du Masters, Bubba Watson, qui, bien que n'ayant pas été sélectionné, s'est porté volontaire pour être vice-capitaine aux côtés de Woods.

La victoire a finalement été scellée par l'un des choix de Love en tant que capitaine, Ryan Moore. C'est ce qu'il avait lui-même fait en tant que joueur 23 ans plus tôt.

À cette occasion, il n'avait pas récupéré sa balle au milieu des célébrations de la victoire. Il n'allait pas laisser Moore commettre la même erreur.

Mais il s'est avéré que Moore avait d'autres idées.

Il est revenu environ une heure plus tard et a dit : "Je veux que tu l'aies", raconte Love. "Il savait ce que cela signifiait pour moi, ce que cela signifiait pour lui.

Il est peut-être un capitaine victorieux de la Ryder Cup, mais la carrière de Love n'est pas terminée.

L'année dernière, à l'âge de 52 ans, il est devenu le troisième vainqueur le plus âgé du PGA Tour. Il nourrit également de grands espoirs pour son fils Dru, âgé de 18 ans, ou, si vous préférez, pour Davis Love IV.

"Tout le monde me demande s'il veut suivre vos traces. Je réponds que non, il veut suivre les traces de Rory McIlroy", déclare-t-il à propos de son fils.

"Il veut gagner beaucoup de championnats majeurs et devenir le numéro un mondial.

En fait, Love estime que l'avenir de ce sport est très prometteur.

"Nous pensions qu'il faudrait Tiger pour que les gens regardent le golf. Et bien non, ils aiment regarder Jordan Spieth. Ils sont ravis de Jordan. Et ce qui est formidable, c'est que Rickie Fowler, Jordan, Jason Day et Rory sont d'excellents ambassadeurs du golf.

"Nous avons la chance que nos meilleurs joueurs soient aussi de grands jeunes hommes. Je pense donc que le golf est dans une situation idéale en ce moment".

Love a pratiquement tout vu au fil des ans, y compris les liens historiques entre le golf et les présidents américains.

Une tradition qui se poursuivra certainement avec le président élu Donald Trump.

"Il jouera peut-être plus que n'importe quel autre président", a déclaré Love. "Mais j'ai un peu côtoyé le président élu Trump. Il est très ambitieux et très motivé... il veut que ses parcours soient les meilleurs."

Il semble que le golf soit bien vivant dans le bureau ovale.

Source: edition.cnn.com