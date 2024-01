Tiger Woods se reprend au deuxième tour et passe le cut au PGA Championship

Woods a réalisé un score de 69 sous la normale vendredi et a terminé à un score de 3 sur les 36 premiers trous. La ligne de démarcation était de 4 points. Woods avait joué une carte de 74 au premier tour jeudi.

Woods, âgé de 46 ans, est maintenant à 12 coups du leader actuel du clubhouse, Will Zalatoris, qui se trouve à 9 sous la normale avant le troisième tour de samedi.

Au cours du premier tour de jeudi, Woods a semblé grimacer d'inconfort après avoir pris le départ au huitième trou - son avant-dernier trou du premier tour. Immédiatement après avoir terminé, un correspondant d'ESPN a demandé à Woods comment se sentait sa jambe droite réparée chirurgicalement et Woods a répondu "elle s'est déjà sentie mieux auparavant" tout en souriant.

Lorsqu'ESPN a demandé à Woods comment il avait pu ignorer ce qui se passait physiquement après le tour de vendredi, il a répondu : "Il y a une mission. La mission est d'aller de l'avant et de gagner ce tournoi d'une manière ou d'une autre, et je sais que parfois, on ne se sent pas vraiment bien, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie, c'est le sport. On pousse, parfois ça casse, mais ce n'est pas grave, on y retourne et c'est pour ça que j'ai une bonne équipe de kinésithérapeutes. Je suis très doué pour casser les choses et très doué pour les réparer, c'est donc une excellente relation.

Le troisième tour du championnat de la PGA commencera samedi au Southern Hills Country Club, à Tulsa, Oklahoma.

Source: edition.cnn.com