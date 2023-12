Tiger Woods "s'attendait" à gagner à nouveau, selon son agent Mark Steinberg

Manager de Tiger Woods depuis 1998, Steinberg a été à ses côtés dans les hauts incroyables et les bas débilitants.

De la domination du monde du golf aux crises personnelles, en passant par de multiples opérations chirurgicales et une descente à la 1199e place du classement mondial.

Au cours des douze derniers mois, Woods a effectué un étonnant retour sur le devant de la scène, avec en point d'orgue sa première victoire sur le circuit de la PGA depuis plus de cinq ans, lors du Tour Championship en septembre.

Alors que beaucoup pensaient que les jours de l'Américain au sommet du classement étaient terminés, Steinberg insiste sur le fait que l'homme lui-même n'a jamais douté de son retour.

"C'est évidemment formidable pour le golf", a déclaré Steinberg à Shane O'Donoghue, de CNN Living Golf, à propos de la victoire de Woods au East Lake Golf Club d'Atlanta.

"C'était excitant, mais Tiger s'attendait à ce que cela se produise.

Peut-être que cela s'est produit plus tôt que prévu, mais il avait un plan, une vision, et il s'y est tenu", a ajouté Steinberg.

"Le plus important, c'est qu'il est resté en bonne santé et qu'il a joué plus de golf qu'il ne le pensait, plus de semaines consécutives qu'il ne le pensait.

LIRE : Cheyenne Woods et la sortie de l'ombre de Tiger

La forme de Woods tout au long de 2018 a servi d'avertissement à ses rivaux.

Il a brièvement mené l'Open britannique de juillet à Carnoustie avant de terminer sixième et a terminé deuxième derrière Brooks Koepka lors du PGA Championship en août.

Son étonnant retour en forme lui a permis de se hisser à la 14e place du classement mondial.

"On pouvait voir qu'au fur et à mesure que la saison avançait, il retrouvait la forme", a expliqué Steinberg. "Mais même quand on est l'un des plus grands champions de tous les temps, il faut toujours réapprendre et continuer à se mettre dans cette position lui a permis de se prouver qu'il était sur la bonne voie, qu'il était sur le point de réussir.

En 20 ans aux côtés de Woods, Steinberg a vu de près les épreuves et les tribulations d'une carrière en dents de scie, et il reste philosophe lorsqu'on lui demande ce que cela lui a appris.

"Soyez humble, appréciez les bons moments et réalisez qu'avec une bonne santé et un travail acharné, vous pouvez surmonter pas mal de choses, et c'est ce que Tiger a fait", a-t-il déclaré. "Je suis heureux pour lui, je suis heureux pour le golf aussi ; cela aide tout le monde quand il y a un Tiger Woods en bonne santé et compétitif.

Et si l'attrait de la star Woods demeure, l'incarnation actuelle du golfeur le plus célèbre du monde semble plus accessible et plus ouverte.

"J'ai l'impression que Tiger assume sa popularité plus que jamais... c'est très authentique", ajoute Steinberg. "Je pense qu'il est en train d'entrer en résonance avec le public, les fans, les médias. Il n'y a jamais eu autant de gens qui l'acceptent".

En photos : Le retour en force de Tiger Woods

LIRE : "La confiance est le club le plus important du sac".

Après avoir aidé Woods à amasser une fortune de 750 millions de dollars, Steinberg est optimiste quant à l'avenir. Après avoir perdu plusieurs contrats de sponsoring à la suite d'une série de scandales qui ont commencé à faire surface il y a près de dix ans, Steinberg a joué un rôle crucial dans la reconstruction de la carrière de Woods.

Leur travail acharné porte à nouveau ses fruits.

"Les affaires sont plutôt florissantes en ce moment et nous avons la chance d'être dans une position où nous évaluons les opportunités plutôt que de les poursuivre. L'intérêt pour les manifestations dans le monde entier est à nouveau en plein essor", a-t-il déclaré.

"Nous serons certainement un peu plus sensibles et prudents lors des voyages long-courriers. Au cours des 20 dernières années, Tiger a été l'un des plus grands voyageurs du monde pour le golf, mais je pense qu'il sera plus attentif à son corps, à son emploi du temps et à sa santé.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com