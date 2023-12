Tiger Woods passe le cut au Masters

Pour sa 25e participation au prestigieux tournoi majeur, Woods a égalé le record de Gary Player et de Fred Couples, qui avaient réussi 23 coupes consécutives au Masters.

Le joueur de 47 ans, qui avait laissé entendre plus tôt dans la semaine qu'il pourrait s'agir de sa dernière participation au tournoi, a terminé son deuxième tour retardé par une carte de 73.

Alors que la pluie tombait à verse sur l'Augusta National, Woods a bogueyé les 17e et 18e trous pour se retrouver à trois au-dessus du par pour le tournoi, ce qui signifie qu'il avait besoin que d'autres joueurs lâchent des coups pour qu'il puisse passer le cut.

Le temps a rendu la régularité difficile pour les joueurs sur le parcours, ce qui, dans une certaine mesure, a joué en faveur de Woods puisque Justin Thomas a commis un bogey au 17e trou, ce qui lui a permis de passer le cut projeté à trois au-dessus de la normale.

Thomas a connu un terrible back nine, perdant six coups, dans un tour qui comprenait six bogeys, un double bogey et un birdie, ce qui signifie que le champion de la PGA a manqué le cut.

Woods avait terminé 11 trous de son deuxième tour vendredi et était à deux au-dessus du par, soit le cut prévu, lorsque le jeu a été suspendu pour la journée en raison du mauvais temps.

Il est resté à deux au-dessus jusqu'au dernier trou du tour, réussissant deux birdies et trois bogeys dans une performance améliorée par rapport à son premier tour de 74.

Masters 2023 : Les meilleures photos d'Augusta

Koepka réduit son avance

Brooks Koepka, qui a terminé son deuxième tour avant que le mauvais temps ne mette fin à la partie vendredi, est resté en tête avec un score de 12 sous zéro à l'issue du deuxième tour, bien que le numéro 3 mondial Jon Rahm ait réduit son avantage à deux coups.

Reprenant à neuf sous le 10e trou, Rahm a signé une carte de trois sous la normale (69), réussissant cinq birdies et deux bogeys dans des conditions maussades.

Comme prévu, Rory McIlroy, numéro deux mondial, a manqué le cut, terminant le tournoi avec cinq points d'avance.

Le troisième tour a déjà commencé. Woods devrait prendre le départ à 13h06 (heure française) et jouer autant de trous le même jour - si le temps se maintient - sera un véritable test pour le 15 fois champion des Majeurs.

Ses apparitions en compétition sont sporadiques depuis qu'il a été gravement blessé à la jambe lors d'un grave accident de voiture en 2021 et, après son premier tour jeudi, il a déclaré qu'il souffrait "constamment" sur le parcours vallonné d'Augusta.

