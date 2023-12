Faits marquants de l'histoire

Tiger Woods offre une histoire surhumaine "convaincante", selon le chef du PGA Tour

Le retour de Tiger Woods est "convaincant" pour le golf

Les audiences télévisées atteignent des niveaux record

L'ancien numéro un mondial parmi les favoris du Masters

Le joueur de 42 ans a défié l'opération de la colonne vertébrale en avril dernier, la dernière de ses quatre opérations du dos, pour terminer à un coup d'un playoff et remporter sa première victoire depuis 2013 lors du Valspar Championship en Floride la semaine dernière.

Il s'agit d'un retour remarquable au sommet du jeu pour l'ancien numéro un mondial, qui craignait que sa carrière ne soit terminée pendant les "périodes sombres" de sa convalescence.

Les fans et les amateurs de golf ont été captivés, les audiences télévisées du week-end ayant atteint des niveaux records et les médias sociaux étant en ébullition.

"Il s'agit d'une histoire que le monde entier trouve très intéressante et c'est ce que l'on veut en tant qu'entreprise", a déclaré Jay Monahan, commissaire du PGA Tour, à CNN.

Succès d'audience

Les chaînes de télévision trouvent également que le retour de Woods à la compétition est intéressant à regarder.

NBC Sports a indiqué que les chiffres d'audience du troisième tour sur Golf Channel étaient en hausse de 181 % par rapport au même jour de l'année dernière, tandis que le dernier tour a attiré un taux d'audience de 5,11 pendant la nuit - la plus forte audience en dehors des Majeurs depuis le Players Championship 2013, remporté par Woods.

Il s'agit également de l'audience la plus élevée en dehors des Majeurs depuis le PGA Championship 2015. L'événement a également été diffusé pendant 27,2 millions de minutes sur les plates-formes numériques de Golf Channel et de NBC Sports - l'événement du PGA Tour le plus regardé par le réseau.

Tout cela malgré l'émergence, en l'absence de Woods, de jeunes stars passionnantes telles que Jordan Spieth et Justin Thomas.

"Nous nous sommes développés ces dernières années avec l'arrivée de nouveaux joueurs, mais personne n'a produit une télévision plus captivante que Tiger Woods au cours des 20 dernières années", a ajouté M. Monahan.

"Aujourd'hui, il est réintroduit dans le paysage. Je pense qu'il est clair que les gens sont vraiment intéressés de voir comment les Phils [Mickelson], les Tigers, vont se comporter face à ces jeunes joueurs exceptionnels.

Au début du mois, Mickelson a battu Thomas en playoff lors du WGC-Mexico Championship pour remporter sa première victoire depuis le British Open 2013 à Muirfield.

Des blessures importantes

Woods a remporté le dernier de ses 14 Majeurs en 2008, et nombreux sont ceux qui l'ont écarté de la liste des prétendants crédibles aux Majeurs, même s'il s'est suffisamment rétabli pour recommencer à jouer sur le circuit.

"La route a été dure, très dure", a déclaré Woods à l'émission Living Golf de CNN à Dubaï en février 2017, lors d'un retour éphémère. "Il y a eu beaucoup de périodes sombres où je ne pouvais pas sortir du lit, je ne pouvais pas bouger, la douleur était trop forte".

"Quiconque a déjà souffert d'une douleur nerveuse dans le dos comprend certainement ce que l'on ressent. Honnêtement, l'année dernière, à la même époque, je ne savais pas si je rejouerais un jour au golf.

Mais après un retour au jeu sans douleur en décembre, la performance de Woods sur le parcours Copperhead à Palm Harbor suggère qu'il fait désormais partie des favoris pour un cinquième titre au Masters, le premier depuis 2005 à Augusta en avril.

"Les blessures qu'il a dû surmonter étaient importantes et lorsque vous parlez de quatre opérations du dos, je pense que beaucoup de gens supposent que c'est un obstacle que l'on ne peut pas surmonter", a ajouté Monahan.

"Aussi grand champion qu'il soit et qu'il ait été, je pense qu'il est juste de supposer qu'il s'agit là d'obstacles qu'aucun être humain n'est capable de surmonter.

"Alors, qu'il revienne, qu'il fasse de très bonnes performances, qu'il revienne et qu'il soit reconnaissant d'être sur le terrain et de se retrouver dans cet environnement avec toutes ces jeunes stars, je pense que c'est ce qui est si convaincant pour les gens".

Le prochain chapitre de l'histoire de Woods se déroulera cette semaine à l'Arnold Palmer Invitational, où il a une chance réelle de remporter sa 80e victoire sur le circuit de la PGA et sa neuvième sur le parcours de Bay Hill, près d'Orlando.

Le Masters commence le 5 avril.

"Personne n'a de boule de cristal, mais c'est une situation très intéressante pour la PGA et le golf", a déclaré Monahan.

À la veille du tournoi de Bay Hill, Woods a été nommé capitaine des États-Unis pour la prochaine Presidents Cup, un rôle habituellement réservé aux vétérans en fin de carrière.

Source: edition.cnn.com