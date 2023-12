Faits marquants de l'histoire

Tiger Woods obtient le feu vert de son médecin pour "faire tout ce dont il a besoin".

Tiger Woods accélère sa rééducation après une blessure au dos

L'ancien numéro 1 mondial est absent depuis février 2017.

Selon l'agent de l'Américain, Mark Steinberg, les médecins l'ont autorisé à "faire tout ce qu'il a besoin de faire".

"Il a reçu un bon rapport et est autorisé à continuer", a déclaré Steinberg à ESPN. "Il peut faire tout ce qu'il a à faire. Tiger va prendre les choses très, très lentement. C'est une bonne chose, mais il a l'intention de le faire de la bonne manière".

Steinberg n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de CNN.

Le quatorze fois champion majeur n'a pas disputé de tournoi compétitif depuis son retrait du Dubai Desert Classic il y a huit mois, et a subi quatre opérations du dos au cours des trois dernières années.

Woods n'a pas gagné sur le circuit PGA depuis le WGC-Bridgestone Invitational 2013 et a déclaré à CNN Sport en février qu'il craignait de "ne plus jamais se sentir bien".

Mais le 15 octobre, l'homme de 41 ans a posté sur Twitter une vidéo de lui en train de frapper un drive prometteur avec les mots "faire des progrès".

L'ancien entraîneur de Woods, Hank Haney, est allé jusqu'à tweeter : "C'est un swing avec lequel il pourrait gagner, il n'est pas en travers de la ligne et il est coincé à l'intérieur en descendant, il a l'air un peu raide mais c'est assez bon".

Douleurs nerveuses

Auparavant, Woods n'était capable que de frapper des coups de pitch de 60 mètres et, jusqu'en mai 2017, il ne pouvait même pas se tordre, sans parler de frapper la balle au maximum de ses capacités.

"Je ne pouvais plus vivre avec la douleur que j'avais", a écrit Woods sur son blog. "Même s'allonger me faisait mal. Tout ce que je faisais me causait des douleurs nerveuses et j'étais au bout du rouleau".

Aujourd'hui, il semble y avoir de la lumière au bout du tunnel.

