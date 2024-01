Tiger Woods en difficulté au PGA Championship : "Marcher fait mal et se tordre fait mal... Ce n'est que du golf".

Par la suite, il s'est approché du green en boitant de manière plus prononcée qu'il ne l'avait fait plus tôt dans la journée et a finalement terminé le trou par un bogey, ce qui a marqué le début d'une série de trois bogeys consécutifs.

Alors qu'il poursuit son retour après de graves blessures à la jambe subies dans un accident de voiture l'année dernière, Woods a connu des difficultés lors du premier tour du PGA Championship, avec une carte de 74, neuf coups derrière le leader de la nuit, Rory McIlroy.

"Ma jambe ne se sent pas aussi bien que je le souhaiterais", a déclaré Woods aux médias à l'issue de la partie.

"Nous allons commencer le processus de récupération et nous y atteler demain. Je n'arrive pas à la charger. La charge fait mal, la pression sur la jambe fait mal, la marche fait mal et la torsion fait mal. C'est juste du golf. Si je ne joue pas cela, alors je vais bien".

Le parcours de Woods a commencé en fanfare avec deux birdies et trois pars dans les cinq premiers trous avant que sa jambe ne commence à le gêner et qu'il ne boitille jusqu'à la fin de la journée, à 4 au-dessus de la normale.

Au cours de ses 13 derniers trous, il n'a touché que trois greens, a commis six bogeys et a constamment mal jugé ses coups de bunker.

"Tous les coups de bunker sont sortis chauds", a déclaré Woods. "Le sable est beaucoup plus rapide que je ne le pensais.

"C'est un peu ce qui s'est passé toute la semaine, surtout si vous vous trouvez dans des zones où il n'est pas ratissé ? J'ai l'impression que parfois le sable - je devine, et je devine mal".

Woods a semblé arriver au Southern Hills Country Club de Tulsa avec une stratégie relativement conservatrice, choisissant de jouer au fer sur le tee alors que les autres joueurs de son groupe de stars - McIlroy et Jordan Speith - ont frappé avec des drivers.

Alors que McIlroy a parcouru en moyenne 331 yards sur le tee, Woods n'a parcouru que 293,4 yards, soit la 136e distance la plus courte sur un total de 156 joueurs.

"Le jeu est tout simplement différent", a déclaré Woods. "Il est beaucoup plus agressif maintenant, et je le sais. Mais j'ai joué sur mes points de départ. Si j'avais frappé la balle solidement sur ces deux trous et si je l'avais mise dans le fairway, je m'en serais bien sorti".

Woods prendra le départ du deuxième tour à 14 h 36 (heure de l'Est) vendredi.

