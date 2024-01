Tiger Woods défend l'héritage du PGA Tour avant le PGA Championship

S'adressant aux médias mardi avant le début du championnat PGA de cette semaine au Southern Hills Country Club à Tulsa, Oklahoma, Woods a clairement indiqué qu'il soutenait pleinement le Tour que ses prédécesseurs Jack Nicklaus et Arnold Palmer ont construit pour en faire ce qu'il est aujourd'hui.

"Je pense que ce que Jack et Arnold ont fait en créant le Tour et en se séparant de la PGA d'Amérique pour créer notre circuit en 68 ou 69, quelque part là-dedans, je pense qu'il y a un héritage à en tirer", a déclaré Woods.

"Je joue ici depuis plusieurs années et décennies, et je pense qu'il y a un héritage à cela. Je continue de penser que le circuit a tant à offrir, tant d'opportunités".

Le soutien de Woods au PGA Tour, créé en 1968, est intervenu alors qu'on lui demandait son avis sur les commentaires de son collègue golfeur Phil Mickelson, qui a critiqué le Tour tout en exprimant son soutien à la nouvelle série LIV Golf Invitational, soutenue par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite.

En réponse aux commentaires de Mickelson, Woods a déclaré : "Vous savez, il a son opinion : "Vous savez, il a son opinion sur la façon dont il voit évoluer le golf. Vous savez, j'ai mon point de vue sur la façon dont je vois le golf, je soutiens le Tour et ma fondation organise des événements sur le Tour depuis plusieurs années.

"Je comprends les différents points de vue, mais je crois en l'héritage", a ajouté Woods. "Je crois aux grands championnats. Je crois aux grands événements, aux comparaisons avec les figures historiques du passé. Il y a beaucoup d'argent ici. Le Tour est en pleine croissance.

En février, des commentaires tirés d'une interview accordée en 2021 au biographe Alan Shipnuck ont fait surface. Mickelson y aurait tenu des propos désobligeants sur le bilan de l'Arabie saoudite en matière de droits de l'homme et affirmé que le royaume avait tué le journaliste Jamal Khashoggi, tout en exprimant son intérêt pour l'entreprise LIV Golf, financée par l'Arabie saoudite, parce qu'elle pourrait permettre de "remodeler le mode de fonctionnement du PGA Tour".

M. Mickelson a déclaré que ses commentaires n'étaient pas enregistrés - ce que le journaliste qui l'a interviewé a démenti - et qu'ils avaient été diffusés hors contexte et sans son consentement. Mickelson a ensuite perdu de nombreux sponsors à la suite de cette controverse et a annoncé son intention de prendre du recul par rapport au golf.

En tant que champion en titre du tournoi, Mickelson s'était initialement inscrit pour participer au PGA Championship le mois dernier, mais il s'est retiré du tournoi vendredi.

Woods a déclaré mardi qu'en dépit de leur divergence d'opinion, la présence de Mickelson sur le terrain cette semaine lui manquait.

"C'est toujours décevant quand le champion en titre n'est pas là", a déclaré Woods.

"Phil a dit des choses que beaucoup d'entre nous, engagés dans le Tour et dans l'héritage du Tour, ont contestées, et il a pris un peu de temps pour lui, ce que nous comprenons tous. Mais je pense que certaines de ses opinions sur la façon dont le Tour pourrait être géré, devrait être géré, ont fait l'objet de nombreux désaccords.

"Mais comme nous le savons tous, en tant que professionnels, sa présence ici nous manque. Je veux dire qu'il est une grande attraction pour le golf. Il prend son temps et nous lui souhaitons tous le meilleur quand il reviendra. Il est évident que nous aurons des divergences d'opinion sur la façon dont il perçoit le Tour, et nous partirons de là".

Woods devrait entamer sa quête d'un 16e titre majeur lorsqu'il prendra le départ à 9 h 11 (heure de l'Est) jeudi.

