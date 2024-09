Tiger Woods confirme avoir réalisé une opération du dos avec succès

Un individu de 48 ans a partagé sur la plateforme X, précédemment connue sous le nom de Twitter, avoir subi une microdécompression sur sa colonne lombaire en raison d'une compression nerveuse dans le bas du dos.

"L'intervention s'est déroulée sans accroc et j'espère que cela m'aidera à réduire les spasmes et les douleurs dorsales avec lesquelles je me bats depuis la majeure partie de la saison 2024", a déclaré la personne. "Je suis impatient de me lancer dans cette rééducation et de me préparer à reprendre mes activités quotidiennes normales, y compris le golf."

Au cours de cette saison, le champion majeur à 15 reprises a participé à tous les quatre tournois majeurs pour la première fois depuis son accident de voiture en 2021, qui a entraîné des blessures graves à la jambe qui ont rendu difficile la fin d'un tournoi de 72 trous en quatre jours. Malheureusement, il n'a pas réussi à se qualifier pour les trois derniers événements de ce sport.

Le Dr Sheeraz Qureshi, travaillant à l'Hôpital de chirurgie spéciale de West Palm Beach, en Floride, a effectué l'intervention, qu'il a qualifiée de réussite, selon le communiqué. Il s'agissait de la sixième intervention dorsale de ce joueur américain au cours de sa carrière et de la première depuis 2021.

Juste avant l'Open Championship en juillet, le champion à 82 reprises sur le PGA Tour a exprimé sa détermination à continuer à concourir tant qu'il croyait pouvoir encore gagner, malgré les pressions à la retraite - même de la part de l'ancien numéro 2 mondial Colin Montgomerie.

Après la chirurgie réussie, le golfeur a exprimé son impatience de revenir sur le green, déclarant : "Je suis impatient de me lancer dans cette rééducation et de me préparer à reprendre mes activités quotidiennes normales, y compris le golf." Malgré les défis rencontrés dans les tournois majeurs cette saison, la passion pour le sport reste inébranlable, car il a déclaré : "Je suis impatient de concourir à nouveau et de continuer mon parcours dans ce merveilleux sport de golf."

