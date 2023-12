Faits marquants de l'histoire

Tiger Woods : "C'est le coup le plus agréable que j'aie jamais frappé de ma vie".

Tiger Woods choisit un fer 3 depuis un bunker comme meilleur coup

Woods parle en exclusivité à Shane O'Donoghue de Living Golf

Et il ne s'agit pas du légendaire chip curling qu'il a réussi sur le petit 16 à Augusta lors d'un duel tendu avec Chris DiMarco au dernier tour du Masters 2005.

Il s'agit d'un fer 3, sorti d'un bunker, au 18e trou pour terminer son deuxième tour à l'US PGA 2002 à Hazeltine, dans le Minnesota.

"C'est le coup qui m'a procuré la plus grande sensation de ma vie", a déclaré Woods à l'émission Living Golf de CNN lors d'une interview exclusive avant le Dubai Desert Classic du mois dernier.

Woods était alors en pleine gloire et avait remporté huit tournois majeurs, dont le Masters et l'US Open de cette année-là.

Les retards météorologiques à Hazeltine ont fait que le deuxième tour s'est prolongé jusqu'au samedi, et sur le 18e par quatre, Woods a envoyé son drive dans le bunker de gauche du fairway.

La balle s'est déposée près du rebord gauche et, debout dans le sable, il était plus près de la balle que d'habitude.

Mais au lieu de chipper, il a pris la lame plate et impitoyable d'un fer 3 et l'a hissée haut au-dessus des arbres pour atteindre le green.

"Le vent soufflait à 25-30 mph de la gauche", ajoute Woods. "La lèvre était devant moi, les arbres étaient devant moi, [j'avais] un lie en descente et d'une manière ou d'une autre j'ai frappé - je ne sais pas comment j'ai frappé aussi solidement, aussi proprement, aussi platement et je l'ai tiré contre le vent et je l'ai tenu, il a atterri à environ 20 pieds de là".

Son partenaire de jeu, Ernie Els, l'a regardé avec admiration.

"Ernie était sur le fairway et m'a fait le signe universel du numéro un dans son cœur, puis j'ai réussi le putt", a déclaré Woods.

Woods a terminé le tournoi en deuxième position, un coup derrière son compatriote Rich Beem, mais il a ensuite remporté six autres tournois majeurs, son dernier triomphe étant l'US Open 2008.

Le joueur de 41 ans, qui souffre de problèmes de dos, n'est plus qu'à quatre longueurs du record de Jack Nicklaus.

