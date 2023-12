Faits marquants de l'histoire

Tiger Woods à son jeune âge : "S'éloigner du jeu, avoir une vie équilibrée".

Le message de Tiger Woods à ses 21 ans

Woods parle en exclusivité à Shane O'Donoghue de Living Golf

"Je dirais qu'il faut être patient sur la programmation, ne pas en faire trop", a déclaré Woods à Shane O'Donoghue de CNN lors d'une interview exclusive pour Living Golf avant le Dubai Desert Classic.

De tous les coups de golf qu'il a frappés, l'un d'entre eux se distingue pour Tiger Woods.

Les records sont tombés, les 14 Majeurs se sont accumulés, les scandales et les blessures ont fait des ravages.

Alors qu'il tente de reconstruire sa carrière, l'ancien numéro un mondial de longue date est à nouveau mis à l'écart en raison de problèmes de dos, après avoir manqué plus de 15 mois à la suite de multiples opérations du dos.

"Il est important d'avoir des loisirs différents pour s'éloigner du jeu et équilibrer sa vie", a ajouté Woods, âgé de 41 ans, tout en continuant à réfléchir. "Je pense que c'est très important.

L'écart d'âge

Le dernier retour de Woods s'est interrompu lorsqu'il s'est retiré du tournoi de Dubaï le mois dernier avant le deuxième tour, invoquant des spasmes au dos.

Il n'a pas joué depuis et a annulé une conférence de presse avant le Genesis Open, qui bénéficie à sa fondation, en raison de ses spasmes dorsaux persistants.

Alors que Woods s'efforce de se remettre en forme pour une nouvelle tentative au sommet du jeu, une nouvelle génération de joueurs s'est imposée, beaucoup de ceux qui l'ont influencé au début du jeu étant passés sur le circuit senior.

"Je joue contre des jeunes qui sont nés après que je sois devenu professionnel", a-t-il ajouté. "C'est ce qui est si effrayant.

"Le changement est si rapide et j'ai été si longtemps à l'écart que beaucoup de ces noms me sont inconnus.

Intérêts commerciaux

Acceptant peut-être que la fin de sa carrière de compétiteur est plus proche que le début, Woods a mis plus d'énergie dans ses intérêts commerciaux ces derniers temps, y compris la conception de terrains de golf.

L'un de ses premiers projets est un nouveau parcours de championnat de 18 trous, le Trump World Golf Club, à Dubaï.

"J'adore concevoir des terrains de golf", a-t-il déclaré. "J'aime créer, surtout lorsque vous avez une toile vierge, comme ici [à Dubaï]. Ce n'est que du sable, vous pouvez créer tout ce que vous voulez".

Quelle est donc la philosophie de Woods en matière de design ?

"Je veux qu'il soit difficile pour les meilleurs joueurs, qu'il leur offre différents angles, différents défis, mais aussi qu'il soit amusant pour les joueurs de loisir, afin que les guerriers du week-end puissent y aller et s'amuser", a-t-il déclaré.

"Nous croyons en la créativité, nous croyons en la rapidité du jeu, et le moyen le plus rapide d'accélérer le jeu est de faire en sorte que les joueurs ne perdent pas de balles de golf. Il faut également utiliser tous les clubs du sac autour du green, du putter au bois trois.

"J'aime jouer la balle sur le sol, la frapper et créer, mais ce n'est plus possible de nos jours, vu la façon dont les parcours sont aménagés.

Tiger Woods : Des hauts et des bas

L'avenir n'est peut-être pas clair, mais Woods insiste sur le fait qu'il est dans le golf pour le long terme.

"J'ai hâte que les choses positives s'accumulent et prennent de l'ampleur", a-t-il déclaré.

"Le golf n'est pas un sprint, c'est un marathon.

