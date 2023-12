Faits marquants de l'histoire

Tiger Woods a retrouvé ses sensations à l'Arnold Palmer Invitational

Tiger Woods termine avec quatre points de retard après le premier tour de l'Arnold Palmer Invitational

Woods a réalisé un parcours de quatre sous la barre des 68, avec notamment un putt de 71 pieds.

Henrik Stenson en tête après le premier tour

Le quatorzième vainqueur d'un tournoi majeur vient de réussir un putt de 71 pieds, point d'orgue du tour de quatre sous le par qui a permis à Woods de rester dans la course au tournoi Arnold Palmer Invitational.

"J'ai l'impression que je ne réfléchis plus autant sur le terrain de golf", a déclaré Woods au PGA Tour, en réfléchissant à son regain de forme qui a poussé de nombreuses personnes à se demander s'il était enfin revenu à son meilleur niveau.

"Je peux juste le voir, le sentir et y aller, et c'est simplement parce que j'ai retrouvé mes sensations.

L'histoire a basculé

Woods était à quatre coups du leader du premier tour, Henrik Stenson, alors que l'Américain tente de remporter cette épreuve pour la neuvième fois de sa carrière.

Après son tour, les journalistes, encore étourdis par la deuxième place obtenue la semaine dernière, se sont penchés sur les perspectives de Woods au Masters dans trois semaines.

"Vous posez des questions différentes de celles que vous avez posées lorsque je suis revenu pour la première fois, il n'y a pas si longtemps, il y a deux mois", a déclaré Woods à propos de son retour au jeu après 10 mois d'absence à la suite d'une quatrième opération du dos l'année dernière.

"L'histoire s'est complètement inversée et je voulais juste vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, vous posiez d'autres questions et qu'il faut en profiter. J'apprécie le fait de rejouer après ce que j'ai vécu. Jouer me fait du bien".

READ : Woods suscite une augmentation de 181 % de l'audience télévisuelle

La seule ombre au tableau de Woods, âgé de 42 ans, a été un double bogey au troisième par quatre, bien qu'il ne s'agisse que du huitième bogey enregistré par Woods au cours de ses cinq derniers tours.

Selon le site Web du PGA Tour, il a déjà complété 15 rondes compétitives cette année, comparativement à seulement deux en 2017.

Woods a laissé entendre que c'était la raison pour laquelle il avait retrouvé la forme après des années gâchées par des blessures au dos et des problèmes personnels.

"Je pense que c'est simplement le fait de jouer des tournois de golf", a déclaré Woods, expliquant les raisons de sa récente résurgence. "J'en ai été éloigné pendant si longtemps que lorsque je suis revenu, il s'agissait simplement de retrouver le goût du golf de tournoi.

READ : Spieth, Mickelson, McIlroy visent le grand chelem

La possibilité que Woods soit en lice pour remporter des titres a captivé l'imagination des amateurs de golf et attiré l'attention des pronostiqueurs.

Certains bookmakers le placent désormais à 8 contre 1 pour qu'il remporte le Masters pour la cinquième fois, ce qui constituerait son 15e titre majeur, 10 ans après le dernier.

Rory McIlroy est un autre joueur qui a montré des signes de sa meilleure forme.

L'ancien numéro un mondial a besoin d'une veste verte le mois prochain pour réaliser le grand chelem des quatre Majeurs du golf et il semblait en bonne forme en Floride, avec un score de cinq sous la moyenne après 17 trous.

Un double bogey au 18e trou a entraîné une fin frustrante pour le quadruple vainqueur des Majeurs, mais il est toujours en lice pour remporter son premier tournoi depuis septembre 2016.

"Je pense qu'en jouant ce que j'ai joué aujourd'hui et en n'étant que (trois sous), ce n'est pas désastreux", a déclaré McIlroy, qui a manqué le cut au Valspar Championship la semaine dernière. "Mais je dois être meilleur.

READ : Le trou le plus difficile du golf ?

Alors que McIlroy et Woods continuent de chercher leur meilleure forme, Stenson n'a eu aucune difficulté à trouver la sienne jeudi.

Le Suédois a réalisé le plus bas tour de sa carrière avec un score de 8 sous le par, soit 64.

J'ai frappé quelques beaux coups aujourd'hui", a déclaré Stenson à Sky Sports.

"J'ai vraiment bien roulé. La semaine dernière, j'ai eu du mal avec le putting, j'ai fait beaucoup d'efforts avant cette semaine et j'ai réussi à améliorer les choses.

Farmers Insurance Open en janvier, terminant à sept coups du futur vainqueur Jason Day, mais il a montré des signes de son ancienne personnalité." src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/23/185309/jpeg/4-3/1200/75/strong-the-latest-return-strong-tiger-woods-might-not-have-troubled-the-top-of-the-leaderboard-at-the-a-href-https-edition-cnn-com-2018-01-29-golf-tiger-woods-farmers-insurance-open-golf-fan-intervention-index-html-farmers-insurance-open-in-january-a-finishing-seven-shots-off-eventual-winner-jason-day-but-he-did-show-glimpses-of-his-old-self.webp" alt="Tiger Woods n'a peut-être pas été inquiété en haut du classement lors de l'épreuve de golf."/>

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com