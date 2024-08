- Thyssenkrupp Steel: une offre abondante au milieu de la protestation du conseil d'entreprise

Au plus grand producteur d'acier allemand, Thyssenkrupp Steel, un mouvement de la représentation des employés, le conseil d'usine, a causé un certain émoi jeudi. Selon le président du conseil d'usine, Dzenan Kurspahic, les conseils d'usine ont partagé des détails sur la situation actuelle de l'entreprise avec tous les employés dans différents endroits. Cette mise à jour concernant la grande restructuration de l'entreprise a affecté des milliers de travailleurs, entraînant des retards et des arrêts de production.

Les autorités rapportent des problèmes de circulation en raison d'une "réunion"

À Duisburg, où se trouvent 13 000 des 27 000 employés de la division de l'acier, le conseil d'usine a installé des bureaux temporaires du conseil d'usine à sept entrées d'usine. La forte affluence a entraîné des perturbations de la circulation à trois endroits. La police a confirmé qu'environ 350 à 400 personnes se trouvaient dans la rue devant les entrées. Un officier a décrit cela comme une réunion.

La cause profonde du problème est la restructuration de la division de l'acier chez Thyssenkrupp. En difficulté en raison du ralentissement économique et des importations bon marché, la division vise à établir son indépendance et à améliorer sa santé financière. Cette transformation implique de réduire la capacité de production d'acier à Duisburg, ce qui entraîne des licenciements. Le point de contention principal est l'aide financière fournie par la société mère lors du spin-off.

Le syndicat IG Metall exprime des préoccupations, comme mentionné dans une brochure distribuée mercredi, selon laquelle la capacité de production pourrait être réduite de moitié, ce qui pourrait entraîner la perte de plus de 10 000 emplois. Le siège social de l'entreprise a contesté cette affirmation, la décrivant comme de simples spéculations. "Inutilement, on attise les craintes parmi nos employés", a déclaré l'entreprise en réponse.

Malgré le démenti de l'entreprise, l'idée de pertes d'emplois importantes en raison de la restructuration a suscité une grande inquiétude parmi les autres employés de Thyssenkrupp Steel. Beaucoup s'inquiètent de l'impact sur leur moyen de subsistance et du sort d'autres usines en dehors de Duisburg.

Pendant l'émoi causé par l'annonce du conseil d'usine, certains employés ont exprimé leurs préoccupations quant à la fermeture potentielle d'autres installations, craignant de subir le même sort que ceux touchés à Duisburg.

