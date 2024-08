- Thyssenkrupp Steel: le conseil des autorités de surveillance discute du rétablissement

Quel sera l'avenir pour le plus grand producteur d'acier d'Allemagne, Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) ? Le conseil de surveillance de l'entreprise, dirigé par l'ancien vice-chancelier Sigmar Gabriel, discutera de cela vendredi. Ils examineront un programme de restructuration encore confidentiel, appelé le Plan d'Affaires, qui a été développé par la direction de TKSE ces derniers mois.

La division autonome prévoit de réduire considérablement sa capacité de production à Duisburg, passant de 11,5 à 9,0 à 9,5 millions de tonnes par an. Cela impliquera des licenciements, comme l'entreprise l'a annoncé plus tôt cette année. Les détails restent flous, mais les licenciements forcés sont apparemment exclus. Les détails financiers du plan de l'entreprise pour envoyer la division d'acier vers l'indépendance sont encore en discussion.

La division de l'acier emploie environ 27 000 des 100 000 employés de l'entreprise, dont 13 000 à Duisburg. Une garantie d'emploi est en place jusqu'en mars 2026.

Le PDG de Thyssenkrupp, Miguel López, a attribué la restructuration prévue à la faible demande, aux coûts énergétiques élevés, à la surcapacité et aux importations asiatiques bon marché. La division de l'acier a été un point focal pour Thyssenkrupp depuis des années en raison de sa forte dépendance au cycle économique. De plus, toute l'industrie de l'acier fait face à une transformation fondamentale : ayant été l'un des plus grands émetteurs de dioxyde de carbone, elle est maintenant reconstruite avec des milliards d'euros pour atteindre une production d'acier neutre en carbone.

Le milliardaire Kretinsky détient maintenant 20%

Le groupe énergétique EP Corporate Group (EPCG) du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a acquis la semaine dernière une participation de 20% dans TKSE. Thyssenkrupp a décrit cela comme "une étape importante dans le processus de réalignement de Thyssenkrupp Steel Europe et d'atteinte de l'indépendance entrepreneuriale complète". EPCG prévoit d'acquérir d'autres actions, visant une co-entreprise avec les deux entreprises détenant chacune 50%. La partenariat stratégique se concentrera sur les approvisionnements en énergie.

La capacité de production actuelle de 11,5 millions de tonnes comprend également les capacités produites par l'entreprise Duisburger Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) pour Thyssenkrupp. Thyssenkrupp Steel détient une participation de 50% dans HKM, avec l'entreprise d'acier Salzgitter détenant 30% et le fabricant français de tubes Vallourec détenant 20%. La vente de l'entreprise est envisagée - un acheteur potentiel a déjà été identifié. HKM emploie environ 3 000 personnes.

IG Metall demande des garanties de site

Le débat sur les changements prévus dans la division de l'acier a causé des remous parmi les travailleurs ces derniers mois. Le syndicat IG Metall a appelé à plusieurs reprises à de grandes manifestations. Ils exigent le respect des accords collectifs, l'absence de licenciements forcés, des garanties de site au-delà de 2026 et la continuation des plans de transformation vers une production d'acier neutre en carbone.

Les annonces de Thyssenkrupp

Le programme de restructuration envisagé par le conseil de surveillance de Thyssenkrupp comprend des plans pour la division de l'acier, visant à la rendre plus indépendante et neutre en carbone grâce à des investissements significatifs. La transformation de l'industrie de l'acier, entraînée par la nécessité de produire de l'acier neutre en carbone, offre des opportunités aux entreprises comme TKSE d'innovation et de fabrication de produits d'acier écologiques à l'avenir.

