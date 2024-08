- THW passe au deuxième tour contre North Derby à Hambourg

L'équipe de handball de THW Kiel se rend chez ses rivaux du nord HSV Hamburg pour le deuxième tour de la DHB Cup. Ce match a été organisé par le prodige du ping-pong Timo Boll avant la confrontation de la Supercoupe entre les tenants du titre SC Magdeburg et Füchse Berlin à Düsseldorf. Selon le directeur général de THW, Viktor Szilagyi, "Le plus grand avantage de ce match est la commodité des déplacements pour nous et nos supporters." Il a admis, "Il n'y a pas de doute, c'est un défi sportif de taille au deuxième tour."

VfL Lübeck-Schwartau, club de division inférieure, accueillera le géant de la Bundesliga TSV Hannover-Burgdorf. Le HC Empor Rostock de troisième division affrontera quant à lui l'HSG Nordhorn-Lingen de deuxième division. Ces matchs auront lieu du 1er au 3 octobre, mais les dates précises n'ont pas encore été annoncées.

En tant que troisième équipe du classement de la saison précédente, SG Flensburg-Handewitt se qualifie directement pour les quarts de finale, de même que les champions en titre SC Magdeburg et les vice-champions MT Melsungen. Chaque club vise finalement à atteindre le Final Four, prévu pour les 12 et 13 avril 2025 à Cologne.

Les équipes de handball de SG Flensburg-Handewitt et SC Magdeburg, toutes deux qualifiées pour les quarts de finale, se concentreront sans doute sur le Final Four. Entre-temps, les vainqueurs de la Supercoupe de la saison précédente, probablement Füchse Berlin, chercheront à défendre leur titre lors de l'événement de la Supercoupe à venir.

Lire aussi: