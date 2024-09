Thuringe: Höcke pourrait faire face à des inquiétudes pour obtenir un siège électoral direct

En Thuringe, l'entrée directe du chef de faction AfD Björn Höcke au Parlement régional est sérieusement menacée. Avec 68 des 74 circonscriptions comptées, le candidat CDU Christian Tischner est en tête. Il a recueilli 42,3 % des voix, tandis que Höcke suit de près avec 40,4 %. Si Tischner parvient à obtenir une majorité de voix dans la circonscription de Greiz II, Höcke ne pourra pas obtenir de mandat direct. Il devrait alors compter sur un siège au Parlement via la liste d'État, qu'il dirige. Cependant, si de nombreux candidats AfD performnent bien en tant que candidats directs, personne ne pourra entrer au Parlement via la liste d'État.

19:50 Höcke sur le succès de l'AfD : "La politique de mur a échoué" L'AfD fait une percée significative au Parlement régional de Thuringe, devenant la force dominante. "La politique de mur a échoué", a déclaré le candidat principal Björn Höcke. Dans une interview avec ntv, il a décrit le résultat électoral comme un "accomplissement historique" et a discuté de la formation de la coalition à venir.

19:42 Ramelow : Le parti de gauche est "cannibalisé" Le ministre-président sortant de Thuringe, Bodo Ramelow, attribue la "cannibalisation" de son parti de gauche à deux raisons principales : "D'une part, la CDU a constamment assimilé l'AfD et le parti de gauche, a constamment utilisé un discours d'exclusion envers nous, malgré le fait que nous avons collaboré à la mise en forme du pays pendant cinq ans", a déclaré Ramelow dans une interview avec ntv. En tant qu'autre facteur pour la baisse du parti de gauche, Ramelow a pointed du doigt le BSW, qui avait promis d'apporter 17 % des voix à l'AfD mais qui, en réalité, "a livré nos voix". Ramelow a pu célébrer le taux de participation élevé.

19:26 Nouripour sur le succès de l'AfD : "Mes pensées vont à ceux qui ont peur" L'AfD remporte plus de 30 % aux élections régionales en Saxe et en Thuringe, laissant les partis de la coalition du trafic loin derrière. Le chef du parti vert Omid Nouripour voit le résultat électoral de l'AfD comme un "point de Turning" et un appel à défendre ensemble la démocratie.

19:13 Projection pour la Saxe : La victoire de la CDU se resserre La dernière projection de ZDF en Saxe montre l'AfD réduisant l'écart avec la CDU : les Démocrates chrétiens ne sont en tête qu'avec 31,7 %, à peine devant l'AfD à 31,4 % des voix. Le BSW est à 11,4 %, le SPD à 7,8 %, et les Verts seraient plus en sécurité au Parlement régional avec 5,5 %. La gauche manquerait le seuil de 5 % avec 4,3 %.

19:08 Wagenknecht souhaite former une coalition avec la CDU et éventuellement le SPD en Thuringe Le chef du BSW Sahra Wagenknecht vise une coalition avec la CDU et éventuellement aussi le SPD en Thuringe. "Nous espérons très vivement pouvoir former un bon gouvernement ensemble avec la CDU à la fin - probablement aussi avec le SPD", a déclaré Wagenknecht dans ARD. Après cinq ans de gouvernement minoritaire, les gens espéraient un gouvernement de majorité stable qui traiterait des problèmes concrets tels que les "carences massives d'enseignants" en Thuringe. En même temps, les gens cherchaient un gouvernement régional qui fasse entendre sa voix dans la politique nationale - un gouvernement, selon Wagenknecht, qui "se tiendra pour la paix, pour la diplomatie" et contre le déploiement de missiles américains en Allemagne. Wagenknecht a exclu des coalitions avec l'AfD pour la Thuringe.

19:02 Projection pour la Thuringe : Le succès de l'AfD continue de croître Une projection de ZDF pour le résultat électoral en Thuringe prévoit que l'AfD sera encore plus réussie que les prévisions initiales. Selon celle-ci, le parti d'extrême droite est sur le point de recevoir 33,1 % des voix dans l'État. La CDU est à 24,3 %, l'alliance de Sahra Wagenknecht gère 15 % à partir de zéro. La gauche, qui a actuellement Bodo Ramelow comme populaire ministre-président, perd presque 8 points de pourcentage et est à 11,7 %. Le SPD obtient 6,6 %, et les Verts 4 % des voix.

18:56 Göring-Eckardt : Le succès de l'AfD est un "choc" démocratique en Allemagne Les politiques du parti vert sont plus déstabilisées par le succès de l'AfD en Thuringe que par leur propre défaite électorale. Katrin Göring-Eckardt, co-présidente du parti vert, voit le succès du parti d'extrême droite comme un "choc" pour l'Allemagne. Le chef du parti Omid Nouripour ressent la douleur de la défaite de son parti comme "secondaire" par rapport au fait que l'AfD est devenue la force la plus forte dans un Parlement régional.

18:39 Projections initiales en Saxe : l'avance du CDU sur l'AfD se réduitLes projections initiales de ZDF indiquent une course serrée entre le CDU et l'AfD dans l'élection régionale de Saxe. Le CDU conserve une légère avance avec 31,9 % des voix, contre 31,3 % pour l'AfD. Le BSW et le SPD suivent avec 11,6 % et 7,8 % respectivement. Les Verts et le parti de gauche luttent pour entrer au parlement régional avec 5,2 % et 4,5 % des voix respectivement.

18:33 Alice Weidel plaide pour l'implication de l'AfD dans la formation du gouvernementLa présidente fédérale du parti AfD, Alice Weidel, plaide pour l'implication de son parti dans la formation du gouvernement à la fois en Thuringe et en Saxe. En se référant aux "normes" du pays, elle souligne que, en tant que parti le plus fort, l'AfD devrait initier les pourparlers. Selon Weidel, les électeurs des deux États soutiennent la participation de l'AfD et qu'un gouvernement stable ne peut être établi sans elle.

18:30 Kevin Kühnert reconnaît les résultats en Thuringe et en SaxeLe secrétaire général du SPD, Kevin Kühnert, a reconnu la mauvaise performance de son parti lors des élections en Thuringe et en Saxe. Il a affirmé que cette nuit n'était pas une nuit de célébration pour le SPD, et bien qu'ils aient affronté des défis depuis des années, ils ont réussi à maintenir une présence dans les parlements régionaux. Il a mis en avant leur engagement envers le changement et a reconnu la nécessité d'un dialogue et d'une compréhension plus importants avec les électeurs.

18:23 Björn Höcke célèbre les résultats en Thuringe comme une "victoire historique" pour l'AfDLe chef du groupe parlementaire AfD, Björn Höcke, a célébré les résultats en Thuringe comme une "victoire historique". Il a suggéré que la stratégie ridicule de séparation devrait prendre fin et que le changement ne peut être réalisé qu'avec l'influence de l'AfD.

18:21 Tino Chrupalla change rapidement la position de l'AfD en ThuringeLe chef du parti AfD, Tino Chrupalla, a salué les résultats de son parti en Thuringe comme un grand changement politique, indiquant une openness aux collaborations avec tous les partis. Il a déclaré que, en Saxe, ils étaient au même niveau que le CDU et qu'ils visaient à gouverner pour le bien de la Saxe.

18:17 Carsten Linnemann exclut toute coalition avec l'AfD en Thuringe ou en SaxeLe secrétaire général du CDU, Carsten Linnemann, a fermement rejeté toute coalition avec l'AfD en Thuringe ou en Saxe. Il a affirmé que le CDU négocierait un gouvernement à partir du centre du parlement et a exprimé sa confiance dans leur capacité à former des gouvernements réussis. Il a caractérisé le CDU comme le dernier parti populaire fort et que les partis de la coalition du trafic ont souffert en conséquence.

18:13 Projection pour la Saxe : le CDU en tête, l'AfD se rapproche, le BSW à 12 %Les projections initiales pour l'élection régionale de Saxe placent le CDU en tête, avec 31,5 % des voix. L'AfD est fermement en deuxième place, avec 30 % des voix. Le BSW est la troisième force la plus importante, avec 12 % des voix, tandis que le SPD parvient à peine à maintenir sa présence au parlement régional avec 8,5 % des voix. Les Verts, au bord du gouffre, ont obtenu 5,5 % des voix.

18:10 Projection pour la Thuringe : l'AfD en tête du CDU, le BSW sécurise un siègeLes résultats préliminaires de l'élection régionale de Thuringe projettent l'AfD comme la force dominante, avec 30,5 %, suivie du CDU à 24,5 % et de la gauche à 12,5 %. Le SPD passe juste la barre des 5 %, tandis que le BSW obtient un siège avec 16 %. Malheureusement, les Verts et le FDP ne parviennent pas à obtenir les 5 % nécessaires pour

16:48 Exclusion des médias de l'événement AfD de Thuringe Il est très probable que l'événement de célébration des élections de l'AfD en Thuringe ne soit pas couvert par les médias. Classée comme extrême droite par l'agence de protection de la Constitution, le parti a tenté d'exclure plusieurs médias de l'événement. Cependant, un tribunal a interdit cela, conduisant la section d'État à interdire tous les médias de l'événement. Le parti a invoqué des problèmes d'organisation : il n'y avait pas assez d'espace au lieu de l'événement pour tous les représentants des médias qui avaient demandé une accréditation.

16:29 Vote par correspondance important en Saxe Dans les élections qualifiées de "déterminantes" pour la Saxe par son ministre-président CDU, Michael Kretschmer, près d'un quart des électeurs ont déjà voté par correspondance. Le responsable des élections de l'État s'attend à ce que 24,6 pour cent des électeurs votent par correspondance. Le taux de participation aujourd'hui était slightly plus élevé qu'en 2019 en début d'après-midi.

15:52 Höcke vote dans une Lada - Ramelow avec sa femme Le chef de file de l'AfD en Thuringe et candidat principal, Björn Höcke, et le ministre-président du Land libre, Bodo Ramelow, ont tous deux voté dans leurs circonscriptions respectives. Höcke a voté à Bornhagen dans le district d'Eichsfeld, tandis que Ramelow a voté à Erfurt avec sa femme Germana Alberti vom Hofe. Ayant dirigé une coalition minoritaire depuis 2014, c'est la troisième fois que Ramelow est à la tête du gouvernement.

15:40 Taux de participation plus élevé que lors de l'élection précédente En Thuringe, 44,4 pour cent des électeurs avaient voté à 14h00, ce qui représente une augmentation de plus de deux points par rapport à l'élection précédente il y a cinq ans. Cela indique un taux de participation élevé. Les électeurs par correspondance ne sont pas encore inclus dans cette statistique, selon le responsable des élections de l'État. En Saxe, le taux de participation était également slightly plus élevé que lors de l'élection précédente. Cependant, le responsable des élections s'attend à un nombre significantly plus élevé d'électeurs par correspondance qu'en 2019. Les bureaux de vote dans les deux États fermeront à 18h00.

15:13 Kretschmer espère l'entrée des partis de la coalition du trafic dans le Parlement régional

14:13 Höcke quitte rapidement le bureau de vote Lors de l'élection en Thuringe, le candidat principal de l'AfD, Björn Höcke, a voté aux alentours de midi. La figure d'extrême droite a quitté rapidement le bureau de vote de Bornhagen et a refusé de parler aux journalistes sur place. Ayant perdu face au candidat de la CDU dans sa circonscription d'Eichsfeld lors des élections précédentes, Höcke s'est cette fois présenté dans la circonscription de Greiz. Cependant, il risque de perdre face à la CDU là-bas également.

13:50 Taux de participation similaire en Thuringe qu'en 2019 En Thuringe, le taux de participation semble similaire à l'élection parlementaire précédente. Selon le commissaire électoral de l'État, environ 32 pour cent des électeurs avaient voté dans les bureaux de vote à midi. Les électeurs par correspondance ne sont pas inclus dans ces chiffres. En 2019, le taux de participation était de 31,2 pour cent à cette heure-là. Il semble y avoir plus d'intérêt pour l'élection de l'État que pour les élections européennes et locales précédentes, tenues plus tôt cette année. En juin, le taux de participation était de 24,3 pour cent à la même heure.

13:29 Taux de participation élevé prévu en Saxe Lors de l'élection en Saxe, un taux de participation élevé est prévu. À midi, 25,8 pour cent des électeurs avaient voté, selon l'Office statistique de l'État à Kamenz. En 2019, le taux de participation était de 26,2 pour cent à cette heure-là. Les électeurs par correspondance ne sont pas encore inclus dans les chiffres préliminaires. On s'attend à ce que 24,6 pour cent des électeurs votent par correspondance, comparé à 16,9 pour cent en 2019. L'Office électoral de l'État signale que les élections se déroulent sans perturbations.

13:11 Potentiel impact des résultats électoraux sur la coalition de Berlin Les résultats des élections en Saxe et en Thuringe sont encore en suspens. Si le SPD n'entre pas au Parlement régional, le politicien Albrecht von Lucke de ntv considère que cela serait "presque un tremblement de terre". Dans une interview, il discute de l'élection et de ses conséquences potentielles.

12:44 La police enquête sur une menace de bureau de vote Après une menace à un bureau de vote à Gera, la police enquête. Un homme portant un tee-shirt de l'AfD est entré dans le bureau de vote pour voter le matin. Le responsable du bureau de vote lui a demandé de retirer son tee-shirt, car la publicité pour un parti était interdite dans le bureau de vote. Bien qu'il ait obéi, il a menacé de revenir, car il était mécontent du traitement reçu en sortant du bureau de vote. La police a pris sa déposition et l'a grondé. Entre-temps, la police d'Erfurt enquête sur des graffitis politiques ("Höcke est un Nazi") près des bureaux de vote comme des actes de vandalisme potentiels.

12:15 Correctiv signale des fausses informations en circulation Le réseau de recherche Correctiv alerte sur une fausse information qui circule en boucle. Elle prétend que le fait de marquer le bulletin de vote protège contre la fraude électorale. Cependant, l'Office fédéral des élections a clarifié à Correctiv : "Le bulletin de vote ne peut pas être marqué. Marquer le bulletin de vote par le votant met en danger le secret du vote, rendant ainsi le bulletin de vote entier nul et non avenu."

11:51 Voigt souhaite des "liens majoritaires stables" Le candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a maintenant voté. Il exprime l'espoir que "beaucoup de Thuringiens utilisent leur droit de modeler l'avenir de notre région", dit-il lors de son vote à Jena. Il souhaite également "des liens majoritaires stables" pour faire avancer le pays.

11:25 Sonneberg : Une vague d'agressions d'extrême droite

Sonneberg est le premier district en Allemagne dirigé par une figure politique de l'AfD. Cependant, les activistes se plaignent d'être soumis à des menaces intimidantes - de nombreux ont démissionné de leurs emplois. Le nombre d'agressions d'extrême droite a reportedly augmenté de cinq fois en un an. Les experts relient cela à l'administrateur de district de l'AfD.

10:57 Kretschmer s'adresse à une réunion au bureau de vote

Le chef de l'État de Saxe, Michael Kretschmer, décrit l'élection de l'État comme "peut-être la plus importante élection en 34 ans". Lors de son vote à Dresde, il exprime sa gratitude à de nombreuses personnes qui "ont voté différemment" par le passé mais ont maintenant opté pour "la force puissante au centre bourgeois", à savoir l'Union saxonne. "Cette compréhension facilitera la formation d'un gouvernement qui sert cette terre", poursuit Kretschmer. Les derniers sondages indiquent que son CDU est dans une course serrée avec l'AfD.

10:30 Ramelow : Wagenknecht "n'est pas sur la liste"

Pour le chef de l'État de Thuringe, Bodo Ramelow, le jour de l'élection est "une fête de la démocratie" - malgré le risque de ne pas être réélu. Dans une interview à ntv, le politique du parti de gauche explique pourquoi il ne plaide pas pour un gouvernement minoritaire et pourquoi il remet en question la compétence du BSW.

09:59 "Pas de bon sentiment pour l'histoire" - Historien déçu par la date de l'élection

L'historien Peter Oliver Loew critique la date de l'élection pour les élections de l'État de Saxe et de Thuringe le 85e anniversaire de l'invasion allemande de la Pologne en 1939. "Quiconque a estimé qu'il était approprié de tenir des élections le 1er septembre était dépourvu d'une véritable compréhension de l'histoire", déclare Loew à Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). En ce qui concerne l'AfD, qui est considérée comme "fermement d'extrême droite" par la protection constitutionnelle dans les deux États, Loew a expliqué : "Cela pourrait entraîner des associations très dérangeantes si un parti triomphe à Dresde et Erfurt dont le lien avec l'ère nazie n'est pas clair."

09:30 "Élection cruciale" : Tous les détails sur l'élection de l'État de Saxe

Presque 3,3 millions d'électeurs éligibles en Saxe ont aujourd'hui la possibilité de choisir qui façonnera la direction politique future dans le parlement de l'État de Dresde. Le CDU pourrait perdre sa position de parti dominant dans l'État pour la première fois depuis 1990. Le chef de l'État de Saxe, Michael Kretschmer, le décrit comme une "élection cruciale". "C'est tout."

09:05 Kretschmer accuse la coalition du feu tricolore de "manœuvres hâtives avant l'élection"

C'est le jour de l'élection en Saxe, et la question est : le chef de l'État Michael Kretschmer continuera-t-il la série de victoires du CDU dans l'État ? Dans une interview à ntv, il discute de sa position sur le débat sur les réfugiés, le gouvernement du feu tricolore et la guerre en Ukraine.

08:24 L'AfD pourrait-elle miner la démocratie ?

Les sondages indiquent : l'AfD pourrait considérablement renforcer son influence dans les élections à venir en Saxe et en Thuringe. Cela représente un risque pour les institutions démocratiques, car un groupe de recherche l'a mis en évidence. Parce que l'État de droit n'est pas aussi robuste que beaucoup le croient.

08:00 Les bureaux de vote sont ouverts en Thuringe et en Saxe

Aujourd'hui, de nouveaux parlements régionaux sont élus en Thuringe et en Saxe. Dans les sondages, l'AfD est clairement en tête en Thuringe. En Saxe, le CDU du chef de l'État sortant Michael Kretschmer et l'AfD sont fermement engagés dans une bataille. Les premières projections sont attendues à la fermeture des bureaux de vote à 18 heures. Les élections dans les deux États allemands de l'Est sont également un thermomètre pour la coalition du feu tricolore à Berlin.



