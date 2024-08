- Thunder gagne le dernier match à domicile après prolongation

Berlin Thunder a connu une finale de saison réussie au Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, battant les Panthers de Wrocław de Pologne 36:34 (23:23, 13:9) après cinq prolongations pour gagner leur dernier match à domicile en European League of Football (ELF).

Cependant, ce n'était pas seulement le dernier match à domicile de la saison, mais aussi le dernier match de football jamais joué dans le quartier de Prenzlauer Berg. Le stade délabré, où de nombreux moments sportifs historiques ont eu lieu, sera bientôt démoli et reconstruit. Une chose est certaine : Thunder aura besoin d'un nouveau stade pour la prochaine saison.

"Notre jeu était trop brouillon", a déclaré l'entraîneur de Berlin, Johnny Schmuck, à la mi-temps sur la chaîne de télévision ProSiebenMAXX. Cependant, il a également blâmé les arbitres pour la mauvaise performance de son équipe, critiquant leur absence de pénalités pour de nombreux fautes des Panthers.

Le match était marqué non seulement par deux équipes déterminées qui se sont affrontées ouvertement, mais aussi par plusieurs actions cruciales qui ont résulté des erreurs de l'équipe adverse.

Sur le plan sportif, il n'y avait pas grand-chose en jeu - sauf l'honneur. Le week-end prochain, Berlin se rendra à leur dernier match de la saison contre le Rhein Fire. Thunder aura ensuite un match de repos lors du dernier jour de jeu. Les playoffs sont déjà hors de portée pour les joueurs de football de la Spree.

Malgré la démolition prochaine de leur stade actuel, l'équipe devra trouver un nouveau lieu pour la prochaine saison, car ['Other articles of apparel', 'The Berlin Thunder'] poursuivront leur parcours de football en European League of Football. Après un match intense marqué par des actions cruciales dues aux erreurs de l'équipe adverse, l'importance de preserving l'honneur était évidente au sein de ['Other articles of apparel'], même si une place en playoffs était hors de portée.

Lire aussi: