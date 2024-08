- Thorsten Legat pénètre violemment un mur avec sa tête

La période de douze jours est révolue. Douze jours après le début, la bande de Mpumalanga seme le chaos. C'est généralement à ce stade que les choses commencent à devenir mentalement challenging. Sur le plan énergétique, c'est la première fois que nous puisons profondément dans nos réserves, des batailles importantes ont été livrées, et les ambitions cachées commencent à émerger. De plus, un facteur important : c'est le moment idéal pour régler ce qui est censé être le plus gros problème.

Mais cette action comporte des risques et des conséquences, similaires à un vide d'humeur et une perte de concentration pour l'excitation générale. Parlez-en à votre médecin, à votre doctora, ou à ceux du groupe querelleur : même un jour après le supposé "F-word" scandale, Kader, Georgina et Sarah semblaient incapables de trouver la paix. La phrase "fuck you" grossière était constamment ramenée sur le tapis, discutée et rejetée jusqu'à ce que l'on soit presque engourdi devant la télévision.

La boucle interminable du "F-word"

"En tant que mère, on ne devrait pas dire ça", était l'une des théories. particularly divertissant était l'indignation de Thorsten Legat : "Peut-être que vous pouvez dire ça dans certains spectacles pour adultes", a-t-il déclaré, "mais c'est du haut de gamme ici !" Il était amusant de voir comment il a exprimé son dédain pour le "F-word" en le disant lui-même, bien sûr, en ajoutant une mise en garde contre le fait de ne pas le dire à la télévision. Quelle belle conception de la liberté d'expression !

Cela a également laissé beaucoup de place pour de telles discussions : le bas de Giulia a été dépassé, les problèmes interpersonnels sont passés de tempêtes persistantes à de légères averses. La boucle du "F-word" a continué jusqu'à ce que soudainement - le repas soit servi. Nous nous souvenons du dernier repas comme d'un excellent remontant, à moins qu'il n'y ait des escargots au menu. Une torsion ennuyeuse que la plupart des campeurs ont endurée, presque aussi insupportable que l'épreuve du Jungle Trial retardé.

En conséquence, les choses gluantes ont été mangées à contrecœur. Alors que Gigi haletait bruyamment, Thorsten les avalait comme s'ils étaient des étoiles, une approche décontractée qui a non seulement sauvé sa peau plus tard, mais a également valu au camp huit étoiles.

Et la boucle continue : "Ils peuvent péter, c'est tout"

Le voyage a été difficile. Dans l'épreuve du "Jungle Trial" en prison grise, il est entré dans un système de tunnels rempli de serpents, de cafards et de rats. Le doigt de Legat a été mordu jusqu'au sang par des rats, ailleurs il a heurté sa tête si fort qu'il saignait. Thorsten dans l'enfer avait seulement une chose à dire : "La chose la plus dégoûtante que j'ai jamais expérimentée dans ma vie !" Ou comme Danni Büchner l'a mis : "Le type est simplement imbattable."

Une vague inattendue de frustration a balayé, la division des genres maintenant si profonde qu'on pourrait y élever des crocodiles. Cela rappelait Bibi & Tina, dans l'esprit de : les garçons contre les filles, les filles contre les garçons. Alors que le "département des hommes" était déjà en train de rêver de couronnes, les dames ont eu recours à la tactique de peur classique. La façon dont Elena a terrifié le pauvre Gigi sans méfiance était simple mais efficace. Sa critique sévère du portefeuille réel des habitants masculins était notable : "Ils peuvent péter, c'est tout." Il convient de noter que Gigi, en particulier, a une fréquence de flatulence qui pourrait réchauffer

