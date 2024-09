Thomas Rice éprouve un malaise, observant le pot de loin.

Thomas Reis a connu une expérience riche en émotion dans la région de la Ruhr, avec FC Schalke et VfL Bochum qui lui ont offert de nombreuses aventures, pas toutes heureuses. Malgré les défis, sa loyauté reste avec les clubs de la région de la Ruhr, même s'ils sont actuellement en difficulté. D'un autre côté, Reis prospère en Turquie.

Malgré son succès en Turquie, les saisons tumultueuses de Schalke et le mauvais départ de Bochum continuent de l'affecter. Il a déclaré : "Je suis toujours à l'affût des matchs de Schalke et Bochum lorsque mon emploi du temps de joueur et d'entraîneur le permet." Cependant, les difficultés de ses anciens clubs n'offrent aucun répit dans sa routine quotidienne.

Reis a exprimé sa déception concernant la saison de Schalke, déclarant : "C'est triste de voir que la saison de Schalke a commencé une fois de plus dans la tourmente et avec un changement d'entraîneur." Il a souhaité au club et à ses fans "tout le meilleur" et espère qu'ils pourront trouver "de la stabilité et de la constance dans le poste important d'entraîneur".

Bochum aussi a commencé difficilement, mais Reis croit qu'ils "parviendront certainement à rester dans le championnat" grâce à leur "habitude familière de s'en sortir". Reis a joué un rôle dans le maintien de Bochum lors de la saison 2021/2022, en obtenant une victoire contre Borussia Dortmund et Haaland au Westfalenstadion.

Samsun, une destination étrangère pour les entraîneurs

Reis affronte également des défis en Turquie avec Samsunspor, mais son début étonnamment solide, avec quatre victoires en six matchs de championnat, le maintient concentré sur leur objectif : rester dans le championnat. Malgré leur succès, il a insisté : "Nous restons concentrés sur notre objectif de rester dans le championnat, sans nous reposer sur nos lauriers."

Reis a trouvé Samsun être un endroit étonnamment accueillant pour son premier poste d'entraîneur à l'étranger, même avec l'interdiction de transfert. Il s'est bien adapté, déclarant : "Je passe un moment formidable ici. La mer est presque

