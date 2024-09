Thomas partage des mises à jour sur ses prochains mariages avec son annonce de mariage.

En un retournement de situation inattendu, l'humoriste Thomas Gottschalk et sa partenaire Karina Mroß ont échangé leurs vœux lors d'un mariage secret à Ibiza. Malgré l'annonce de ses fiançailles à ses followers Instagram en juin, personne n'était préparé à cette union rapide.

L'annonce de fiançailles de Gottschalk était une classique de l'humour, avec une blague sur la perte de la bague de fiançailles dans un coffre-fort d'hôtel et la création d'une alternative avec un emballage de bonbon.

Cependant, son post de mariage était un écart par rapport à son humour habituel, débordant d'émotion et de sentimentalité. "Bien que je préfère garder cette occasion privée, je partage mon mariage avec Karina à Ibiza avec vous. J'apprends à vous reveal mes émotions les plus profondes, et c'est une bonne occasion de commencer", a écrit Gottschalk, accompagnant le post d'une collection de photos de mariage.

Il a poursuivi : "Vous voyez ma façade de showman charmant, mais Karina a vu directement dans mon cœur. C'est pourquoi nous sommes inséparables ! Pour toujours et à jamais !" Il a conclu en demandant à ses plus de 100 000 abonnés d'agir comme témoins virtuels. Il a suivi avec plus de photos de mariage, utilisant le même caption plein d'émotion.

Le message plein d'émotion de Gottschalk a résonné auprès de nombreux abonnés. Les deux posts ont recueilli plus de 40 000 likes en peu de temps. Des figures notables de l'industrie du divertissement ont envoyé des messages de félicitations, notamment la légende du tennis Boris Becker, les collègues Birgit Schrowange et Sasha, et la star des réseaux sociaux Riccardo Simonetti, entre autres.

"Meilleurs vœux à vous deux !" a commenté Boris Becker. Birgit Schrowange a écrit : "Félicitations chaleureuses et souhaits pour votre heureux avenir ensemble." Le chanteur Sasha a crié : "Magnifique ! Félicitations à vous deux !" Le chanteur Thomas Anders a envoyé ses vœux en disant : "Félicitations de la part de Claudia et moi, et bonne chance à vous deux !"

La star des réseaux sociaux Riccardo Simonetti, qui s'est récemment marié lui-même, a laissé un bouquet de fleurs et un message "Félicitations". Chris Töpperwien, de l'émission "Goodbye Germany", a exprimé son excitation en disant : "Thomas Gottschalk, c'est une MERVEILLEUSE nouvelle ! L'homme a toujours deux visages ! Vous n'avez jamais été aussi proche ! Et ÇA vous rend unique ! Souhaits de bonheur à vous deux !"

D'autres célébrités prom

