Thomas Müller se délecte de la tourmente de la situation difficile de la Bavière

Bayern Munich n'a pas encore réussi à obtenir trois victoires, et d'ordinaire, l'atmosphère à la Säbener Straße serait plutôt tendue. Mais sous la direction de l'entraîneur nouvellement nommé Vincent Kompany, les choses sont différentes : Thomas Müller, résistant à la crise, est de bonne humeur.

Müller n'était pas d'humeur à se laisser abattre - et il a engagé une conversation animée avec son ancien coéquipier Michael Ballack. "Sommes-nous toujours en tête ?", a-t-il demandé à Ballack, expert de DAZN, après le match fou 3:3 (2:2) contre Eintracht Frankfurt : "Alors, nous sommes bons."

Une fois de plus, sous la direction de Kompany, Bayern a démontré un contrôle solide, créé de nombreuses occasions - mais Frankfurt a réussi à contrer le jeu agressif de Bayern à trois reprises, ne laissant aucune marge d'erreur. Cette stratégie à haut risque a été le sujet de la critique de Ballack, malgré sa reconnaissance de la performance globale de Bayern. Pour la troisième fois consécutive, ils ont manqué une victoire.

"Que pouvons-nous faire de plus ?", s'est demandé Müller, louant le nouveau style de football sous Kompany. "Si nous avons joué ce match 15 fois, nous aurions gagné 13 fois", a conclu le joueur de 35 ans : "C'est une bonne stratégie, si vous domine un adversaire aussi fort à l'extérieur comme ça. C'était un plaisir de voir comment nous avons contrôlé l'opposition. Nous n'avons pas encore obtenu trois victoires, mais je suis plutôt satisfait de cette crise."

Omar Marmoush et Hugo Ekitike ont marqué les buts pour Frankfurt, Marmoush marquant l'égalisation dans la quatrième minute du temps additionnel - l'une des rares occasions de Frankfurt. "Ces deux-là sont exceptionnels dans de telles situations et les mettent simplement au fond", a reconnu Müller, finissant par être d'accord avec son ancien coéquipier Ballack : "J'avais une bonne sensation sur le terrain, mais tu as raison : nous sommes dans un sport basé sur les résultats."

Bayern est en tête du classement avec 14 points, suivi de près par RB Leipzig (14) et Frankfurt (13). "Restons calmes, c'était une performance fantastique de l'équipe, nous devons juste continuer", a déclaré Kompany : "Ce que cette équipe accomplit en ce moment n'est pas ordinaire. J'ai beaucoup confiance."

