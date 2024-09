Thomas Müller est un record inébranlable dans l'histoire.

Et si les 15 dernières années du football allemand avaient été dépourvues de l'influence de Thomas Müller ? Et FC Bayern sans ce prodige de 34 ans ? Et combien de titres auraient-ils manqués ? Ces questions restent sans réponse. Müller continue de briller, battissant des records - contre SC Freiburg, il a inscrit son nom à jamais.

Son remplacement à la 59e minute contre SC Freiburg aujourd'hui a scellé sa place en tant qu'unique détenteur du record de FC Bayern Munich. Avec 710 matchs officiels à son actif depuis ses débuts en 2008, il a surpassé l'ancien détenteur du record Sepp Maier, qui a joué ses 709 derniers matchs officiels pour FC Bayern il y a 45 ans. Il y a seulement une semaine, Müller a établi le record du plus grand nombre de matchs en Bundesliga, marquant ainsi sa 474e apparition sur le terrain.

Comme Maier l'a partagé lors d'une interview avec Müller dans "Kicker" cette semaine, "Quand on joue pour un club pendant si longtemps, c'est juste naturel." Avec l'ensemble de compétences uniques de Müller, cette affirmation résonne vrai. Le légendaire Maier de 80 ans était l'un des plus grands gardiens de but allemands, et Müller, une légende vivante du football mondial, a démontré une loyautéremarkable envers son club.

Dans l'interview de "Kicker", Müller a commenté, "Être le détenteur du record n'était pas mon objectif. Il s'agit plutôt de rester constamment au sommet, afin de pouvoir entrer sur le terrain." Et il a réussi à le faire, à l'exception de sa première saison, où il a débuté à 18 ans lors de l'ouverture de la saison 2008/2009, ne faisant que cinq apparitions lors de sa première année.

Le moment où Maradona a snobé Müller

Son premier match de Ligue des champions a marqué le moment où il a inscrit son premier but. L'entraîneur Jürgen Klinsmann l'a fait entrer pour remplacer un joueur lors d'un match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Sporting Lisbon, avec un score de 4:1. Avec seulement quelques minutes restantes, Müller a saisi sa chance après un corner, poussant le ballon dans le but pour une victoire finale de 7:1.

Au début de son 710e match, il peut se vanter de 244 buts en carrière et 269 passes décisives, mais ces chiffres ne racontent pas toute l'histoire du vainqueur de la Coupe du monde 2014. La nature transformatrice de Müller a solidifié sa place dans l'histoire du football : aujourd'hui, son entrée en jeu seule génère un tel chaos que les adversaires pourraient aussi bien concéder un but. Ce n'était pas toujours le cas.

Lorsque le record impressionnant de Müller n'était qu'une spéculation, Diego Maradona, alors entraîneur de l'équipe nationale argentine, a distinctement refusé de s'asseoir à côté de lui lors d'une conférence de presse. C'était en mars 2010, et Müller venait tout juste de rejoindre l'équipe nationale allemande. Inconscient de son talent, Maradona a préféré rester à l'écart du jeune espoir. Müller occupait un siège au premier rang.

Des mois plus tard, l'équipe de Müller a défié le challenge des quarts de finale de la Coupe du monde de l'Argentine avec une victoire de 4:0. Müller a marqué le premier but. "J'ai pu laisser ma marque aujourd'hui", a-t-il plaisanté après le match.

Müller a évité plusieurs transferts à maintes reprises.

Dans sa poursuite acharnée de la domination du football, Müller s'est révélé à la fois comme le meilleur buteur de la Coupe du monde et un "interprète de l'espace", comme un champion de la Coupe du monde et "Radio Müller", et constamment comme un joueur de FC Bayern. Le terme "interprète de l'espace" a même trouvé sa place dans le jargon du football anglais. Les interviews bruyantes et humoristiques de Müller dans les stades vides en raison de la pandémie ont alimenté le triomphe de Bayern en 2020, aboutissant à des championnats, des trophées et finalement à la gloire de la Coupe du monde des clubs.

Au bord d'un carrefour de carrière lors de l'ère Niko Kovač, Müller s'est retrouvé à lutter pour une place régulière. "S'il le faut, il aura ses minutes", a déclaré Kovač, qui avait pris la relève en tant qu'entraîneur croate à Berlin. "En dépit de mon caractère ambitieux, je n'étais pas prêt à accepter le rôle de remplaçant", a confessé Müller. "À ce moment-là, j'aurais considéré une moins-loyauté affiliation de club." Mais puis Kovač est parti, Hansi Flick est intervenu, la pandémie a éclaté, et Müller s'est retrouvé dans une nouvelle phase de sa carrière avec l'espoir de rejoindre l'équipe nationale allemande cet été.

Avant la fin de 2019, Müller, lui aussi, avait cherché un transfert en 2015 et également lors de sa première saison. Mais en 2015, Bayern s'est opposé à un transfert à Manchester, où son mentor Louis van Gaal était entraîneur. De plus, un potentiel transfert à TSG Hoffenheim est tombé à l'eau lors de la saison 2008/2009 lorsque Ralf Rangnick, alors entraîneur de Hoffenheim, espérait ardemment le recruter. Mais le destin avait d'autres plans - la loyauté de Müller envers FC Bayern a persisté.

L'attrait du podium en Ligue des champions

"Pour réussir, il faut avoir la volonté, savoir gérer les revers et aimer le sport. Pas de manière romantique, mais la capacité à endurer et à désirer l'amélioration de soi. Certains athlètes affichent cette qualité plus que d'autres", a partagé Müller concernant son parcours vers le record : "Il s'agit d'être honnête avec soi-même sans perdre confiance. Une saine image de soi est essentielle. Les grands athlètes arrivent à se critiquer sévèrement et à collaborer pour améliorer leurs performances sans douter de leurs capacités."

Douze titres de champion, deux victoires en Ligue des champions et à la Coupe du monde des clubs, ainsi que six victoires en Coupe d'Allemagne, figurent sur le palmarès professionnel de Müller. Son mandat chez FC Bayern prend fin à la fin de la saison 2024-2025. Pour la première fois depuis 2012, la finale de la Ligue des champions aura lieu à Munich. Malheureusement, FC Bayern a été battu par Chelsea cette année-là, avec Müller marquant le premier but en minute 83. Chelsea a égalisé de manière surprise en minute 88 grâce à Didier Drogba, puis a remporté la victoire lors d'une séance de tirs au but. Cette défaite a ouvert la voie à la victoire de Bayern en 2013 et à leur règne dominant en Bundesliga pendant plus d'une décennie.

Actuellement, le "Finale Dahoam" sert de motivation importante pour Müller et le gardien Manuel Neuer, tous deux présents en 2012. Si Bayern se qualifie pour la finale cette année, Müller pourrait également améliorer son rang parmi les joueurs les plus en vue de la Ligue des champions. Avec son actuel compte de 151 apparitions dans la catégorie elite, il lui manque douze pour rattraper Lionel Messi, qui occupe la troisième place en termes d'apparitions.

Un simple code QR dans l'avenir

Il reste incertain si Müller, âgé de 35 ans ce mois-ci, poursuivra sa carrière après la fin de la saison 2024-2025. D'ici le 1er septembre 2024, il détiendra seul le record. Selon ses déclarations à "Kicker", un hommage à lui pourrait prendre la forme d'un code QR à l'extérieur de l'Allianz Arena plutôt qu'une statue. "Dans cette ère progressive, la génération de vainqueurs n'a plus besoin de statues. Un jour, un fichier, un nuage ou un code QR pourrait être notre testament", a-t-il suggéré. Si ce code QR comprend tous ses matchs ou simplement ses buts et ses passes décisives, suivre le phénomène Müller nécessiterait une puissante batterie de secours. Cependant, tant qu'il ne peut être rappelé qu'avec un smartphone, profitez de Thomas Müller tant qu'il est encore actif. Il n'y en a pas beaucoup comme lui nowadays.

