Thomas Müller dégage de la joie et de la satisfaction après sa performance record et l'atteinte de son objectif convoité.

Thomas Müller a laissé sa marque. Aucun footballeur n'a joué plus de matchs pour le champion allemand Bayern Munich que cette légende de 34 ans. Pourtant, il semble que sa carrière ne soit pas près de prendre fin. Et un joueur de Bayern gardera toujours une place spéciale dans le cœur de Müller.

Dans le domaine des joueurs de Bayern Munich qui battent des records, Thomas Müller est éclipsé par une seule figure. En répétant un sentiment souvent exprimé par Uli Hoeneß, Müller a déclaré : "Je le redis, Gerd Müller est simplement le plus grand, car ce club n'aurait peut-être pas existé sous sa forme actuelle sans lui." Après son 710e match officiel avec Bayern, Müller a dépassé le légendaire gardien Sepp Maier.

Max Eberl, directeur sportif de Bayern, considère Müller comme méritant une place dans le riche panthéon des légendes du club - aux côtés de figures comme Gerd Müller, Maier, Franz Beckenbauer et Hoeneß. Après le match, Müller a été félicité par ses coéquipiers avec trois ballons rouges portant le numéro 710 dans les vestiaires de Bayern.

"Engagé à 100% pour Bayern 710 fois"

Joshua Kimmich a admiré le total de matchs de Müller. "Jouer 710 matchs avec plus de 100% d'engagement est vraiment impressionnant, surtout quand on a connu l'intensité de jouer 50 matchs par saison. C'est un grand exploit - pour un club !" Après la rencontre, les fans dans la tribune sud de l'Allianz Arena ont célébré Müller avec une banderole portant l'inscription : "Engagé à 100% pour Bayern 710 fois et plus. Merci, Chapeau et continue comme ça - Thomas."

Müller lui-même a reconnu l'impact qu'il a eu sur le club. "En regardant le parcours de Bayern il y a 15 ans, quand j'ai commencé, à où il en est maintenant sur la scène internationale, je pense que nous avons certainement contribué à son développement", a déclaré Müller après sa victoire contre SC Freiburg. Quoi qu'il en soit, "Gerd a marqué 365 buts, je le placerais toujours au-dessus de moi", a-t-il ajouté en riant. "Mais pour les autres, nous devrons en discuter."

"Reste gravé dans la tête"

Müller attribue le fait de maintenir ce niveau de performance pendant une période aussi longue à "la folie". Contre Freiburg, Müller a démontré son importance continue avec un but sensationnel - contribuant à un score de 2-0. En parlant de son 245e but, Müller a décrit celui-ci comme "devant avoir un impact durable, probablement dans mon top 10 en termes de qualité".

Le contrat de Müller expirera prochain été. Ensuite ? "Je suis reconnaissant d'être en bonne forme physique", a révélé Müller. "Donc, la fin n'est pas pour tout de suite. Nous verrons comment les choses se passent, tranquillement." Vincent Kompany, le nouvel entraîneur de Müller, a décrit celui-ci comme "un talent exceptionnel". En réfléchissant à son premier des 710 matchs officiels, Kompany se souvient : "Je l'ai vécu en tant que joueur, à l'époque où je jouais pour Hamburger SV". Le premier match de Müller était en 2008, lorsque Bayern recevait HSV.

