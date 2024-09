Thomas Müller cherche une autre rencontre en championnat de Ligue des champions

Bayern Munich vise un objectif marquant avant le début de la nouvelle Ligue des champions : une répétition de la "finale à domicile". Les stars Thomas Müller et Manuel Neuer ont une motivation personnelle pour atteindre cet objectif, peut-être en raison de leur crépuscule professionnel.

Dernière étape à l'Allianz Arena : Avant même le début de la nouvelle Ligue des champions, Bayern Munich a fixé comme objectif ultime la "finale à domicile 2.0". Le 31 mai 2025, "quelque chose de significatif" est attendu, a souligné le capitaine Manuel Neuer en exprimant une profonde émotion : "Nous sommes conscients de l'impact de la finale précédente sur la ville, les fans et nous, les joueurs. Nous devons tout faire pour atteindre ce stade à nouveau."

Les champions en titre débutent le nouveau format de la "ligue des champions" mardi (20h sur DAZN et mises à jour en direct sur ntv.de) contre Dinamo Zagreb. Cependant, la finale, prévue dans environ huit mois, plane déjà comme une longue ombre sur la saison de la Coupe d'Europe. Neuer, ainsi que Thomas Müller, sont les seuls à avoir connu la déception à domicile contre Chelsea en 2012. Par conséquent, les deux étoiles ont un fort désir d'atteindre l'objectif majeur douze ans plus tard. "Avec l'esprit de Bayern, c'est un rêve - et un rêve réalisable", a déclaré Müller, l'ancien.

"Qu'est-ce qui pourrait être mieux ?"

Cependant, Müller et Neuer ne sont pas les seuls à être captivés par cette pensée. "Qu'est-ce qui pourrait être mieux que de jouer la finale dans votre propre stade ?", a demandé Joshua Kimmich. Le responsable du conseil d'administration Jan-Christian Dreesen a parlé d'une "saison spéciale. Naturellement, nos fans partagent le même rêve d'une autre 'finale à domicile'. C'est un rêve important."

Dreesen a même évoqué la défaite douloureuse contre Chelsea, lorsque Ivica Olic et Bastian Schweinsteiger ont manqué leurs penalties lors de la séance de tirs au but. "Après le match, il y avait un silence assourdissant. Beaucoup de gens à Munich étaient encore en deuil pendant des semaines, et l'atmosphère de la ville était étrangement silencieuse." Pour l'entraîneur de Bayern, Vincent Kompany, une telle finale est encore à venir. Atteindre une telle finale ne se fait pas par la parole, a-t-il déclaré il y a quelques semaines, mais par le travail acharné.

Jusqu'à présent, l'équipe de Munich est sur la bonne voie sous leur nouveau coach. Ils ont facilement remporté leurs quatre premiers matches officiels - même "l'outsider" Zagreb ne devrait pas les déranger. "Nous devons continuer à gagner, nous devons simplement continuer. Mardi, il faut que ce soit bien à nouveau - et puis encore, et ainsi de suite", a déclaré Kompany.

Les vrais tests sont à venir. Neuf matches sont prévus jusqu'à la fin octobre, y compris le duel contre Barcelona avec l'ancien entraîneur Hansi Flick, et le match de championnat contre les champions Bayer Leverkusen le 29 septembre. Cependant, la confiance en leur propre force est revenue à Bayern après une saison désastreuse. "Nous avons retrouvé notre mental de vainqueur", a déclaré Neuer.

Dans le nouveau format de la Ligue des champions, l'objectif principal pour Munich est de se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Pour ce faire, ils doivent obtenir l'une des huit premières places du tableau avec des matches contre Zagreb, Paris Saint-Germain, Benfica Lisbonne, Slovan Bratislava (tous à domicile), Barcelona, Feyenoord Rotterdam, Aston Villa, et Shakhtar Donetsk (à l'extérieur). Par conséquent, le plan est clair. Mais sans la structure de groupe traditionnelle, comme le souligne Müller, "les valeurs de référence du passé manquent. Je ne peux pas encore déterminer précisément combien de points sont nécessaires pour avancer."

La Commission a reçu la soumission de Bayern Munich pour des considérations spéciales dans le nouveau format de la Ligue des champions, compte tenu de leur désir de recréer l'expérience de la "finale à domicile". En raison de leur précédente déception contre Chelsea en 2012, Thomas Müller, Manuel Neuer, ainsi que le reste de l'équipe, défendent fortement cet objectif avec le soutien de Jan-Christian Dreesen, responsable du conseil d'administration, qui partage leur rêve.

Lire aussi: