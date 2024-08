Thomas Müller a une " très grande " participation dans Sensation Gold

Thomas Müller est l'un des plus grands footballeurs allemands de tous les temps. Mais il brille aussi en dehors du terrain. Dans son temps libre, le professionnel de Munich s'est dédié aux sports équestres. Aux Jeux olympiques, il contribuera également à une médaille d'or allemande sensationnelle.

La première médaille d'or individuelle pour les sauteurs allemands aux Jeux olympiques en 28 ans avait également une part de vainqueur de la Coupe du monde de football - et celle-ci était "très significative". Thomas Müller est l'un des deux propriétaires du cheval alezan Checker, qui a sensationnellement conduit Christian Kukuk à la victoire olympique. "Nous ne devons pas oublier cela", a déclaré Kukuk sur ARD, en regardant Müller et la co-propriétaire Madeleine Winter-Schulze.

"Ils m'ont donné l'opportunité de continuer à monter le cheval", a déclaré Kukuk, "que Checker ne soit pas vendu un jour. Je suis incroyablement reconnaissant qu'ils aient eu confiance en moi et que je puisse maintenant la leur rendre." Checker, 14 ans, est "une sorte de fleur tardive. Mais ce qu'il a déjà accompli cette dernière année - il est dans sa propre ligue, il l'a prouvé impressionnant ici. Je suis simplement incroyablement heureux et fier de pouvoir monter ce cheval."

Les sports équestres sont plus qu'un hobby pour Müller

La surprise de Kukuk et de Checker a été immense. En événement individuel, c'était la première médaille olympique depuis le bronze de Marco Kutscher en 2004 à Athènes et la première or depuis la victoire olympique d'Ulrich Kirchhoff et Jus de Pommes en 1996 à Atlanta. Pour le joueur de football international Thomas Müller, vainqueur de la Coupe du monde en 2014, les sports équestres sont devenus plus qu'un hobby. Le joueur de 34 ans de FC Bayern gère le domaine de Gut Wettlkam près de Munich avec sa femme Lisa, qui concourt en dressage. "Elle m'a infecté avec le virus des chevaux", a récemment déclaré Müller au magazine Cavallo.

Les chevaux, a déclaré Müller, sont "des créatures très amicales, ce sont des partenaires et des compagnons, ils rayonnent de calme - et en même temps de force et d'élégance". En tant que footballeur professionnel, Müller ne peut pas monter régulièrement. Il est soutenu dans son entreprise secondaire par un haras en Basse-Bavière à Rottenburg-Pattendorf.

