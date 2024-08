Thomas D. est en train de nous réveiller.

Thomas D se retrouve aux urgences suite à une piqûre d'insecte. Une mise à jour promise sur son état manque à l'appel, les fans s'inquiètent. Le rappeur de Fantastic Four parle maintenant de bonnes et mauvaises nouvelles.

Les fans de Fantastic Four se sont sérieusement inquiétés lorsque Thomas D s'est manifesté depuis les urgences d'un hôpital mardi suite à une piqûre d'insecte. Dans une courte vidéo Instagram, le rappeur a expliqué qu'il avait probablement une septicémie et qu'il en saurait plus dans une heure. Cependant, il n'y a eu initialement aucune autre nouvelle sur son compte. Hier soir, un Thomas D visiblement affaibli a finalement donné le feu vert - plus ou moins. Bien qu'il ait dû rester à l'hôpital et avoir passé "la pire nuit" derrière lui, tout semblait aller pour le mieux.

"Comme vous pouvez le voir, je peux déjà tenir mon portable avec mon bras", a plaisanté le musicien dans une vidéo depuis son lit d'hôpital. La fièvre avait également baissé. Dans "trois, quatre jours", il serait de nouveau sur pied. Cependant, il a dû annuler son concert prévu avec le groupe de jazz hambourgeois The KBCS le 15 août à Jena.

Le rappeur a remercié ses fans pour leurs vœux de prompt rétablissement et s'est excusé de ne pas avoir répondu plus tôt. Il comprenait que les fans s'étaient vraiment inquiétés pour lui. Beaucoup l'avaient également déjà appelé pour prendre de ses nouvelles. Cependant, il voulait maintenant être laissé tranquille et dormir, a déclaré Thomas D, épuisé mais avec un clin d'œil.

"Probablement une septicémie"

Mardi matin, le musicien a montré à ses fans sur Instagram une grosse bosse sur son bras gauche dans une courte vidéo. À ce moment-là, il semblait de bonne humeur et a commenté son post avec les mots "Quelque chose m'a piqué sous le coude hier. L'insecte devrait me contacter, sinon je suis vraiment fâché". Quelques heures plus tard, une autre vidéo du rappeur a suivi, cette fois depuis les urgences d'un hôpital, où il a informé ses fans qu'il avait attendu trois heures pour être examiné par un médecin. Après que son attente semble avoir pris fin, une autre vidéo a suivi. Dans le clip, le musicien était vu avec une attelle noire sur le bras touché et a donné la mise à jour suivante : "Merde... Dans une heure, je saurai ce que j'ai. Probablement une septicémie et un animal qui a piqué la bourse, donc nous devons maintenant immobiliser le bras. Waouh..."

Malgré la situation inquiétante, Thomas D a rassuré ses fans en leur disant qu'il recevait des soins excellents à l'hôpital. Le monde du divertissement s'est rallié derrière lui, envoyant des vœux de prompt rétablissement et soutenant sa guérison.

Les fans et les collègues du monde du divertissement ont été soulagés d'apprendre que l'état de Thomas D se stabilisait. Ils se réjouissent de le revoir sur scène, continuant à divertir et à inspirer avec sa musique.

