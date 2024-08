Thomas D. doit être hospitalisé avec une possible sepsie.

Thomas D se fait piquer par un insecte et est initialement de bonne humeur. Puis, soudainement, le rappeur des Fantastic Four se rend aux urgences et signale une possible septicémie. C'est une mauvaise nouvelle pour son deuxième projet, The KBCS.

Cette malchance survient au pire moment : au milieu de sa tournée en cours avec le groupe de jazz de Hambourg The KBCS, Thomas D, rappeur des Fantastic Four, a dû se rendre aux urgences d'une clinique mardi. La gravité de la situation était initialement incertaine.

Plus tôt dans la matinée, le musicien avait montré à ses fans sur Instagram une grosse bosse sur son bras gauche dans une courte vidéo. À ce moment-là, il semblait de bonne humeur, commentant son post : "En dessous du coude. Quelque chose m'a piqué hier. L'insecte devrait me contacter, sinon je suis vraiment énervé."

Mise à jour de la clinique

Peu de temps après, une autre vidéo du rappeur a suivi, cette fois des urgences d'un hôpital, où il a informé ses fans qu'il avait attendu trois heures pour voir un médecin. Après que son attente ait semblé prendre fin, sa dernière mise à jour a suivi. Dans le clip, le musicien était vu avec une attelle noire sur le bras touché et disait : "Merde... Dans une heure, je saurai ce que j'ai. Mais probablement une septicémie et un animal qui a piqué la bourse, donc nous devons maintenant immobiliser le bras. Waouh..."

Depuis que Thomas D n'a pas fourni de diagnostic final après ce message, certains fans peuvent être anxieux. Une septicémie, couramment appelée empoisonnement du sang, ne doit pas être prise à la légère. Cette complication potentiellement mortelle se produit dans divers maladies infectieuses et survient lorsque les réactions de défense propres du corps aux infections endommagent ses propres tissus et organes. Récemment, Til Schweiger a dû faire face à cela après une blessure à la jambe, et il a même fait face à la menace d'amputation.

Si l'histoire se termine plus favorablement pour Thomas D reste à voir. Le fait qu'il se soit rendu immédiatement aux urgences a peut-être empêché pire. Cependant, il est peu probable que Thomas D puisse continuer sa tournée actuelle comme prévu. Il a un spectacle prévu à Jena, en Thuringe, jeudi, avec d'autres apparitions festivals à suivre.

Malgré les événements imprévus, les membres des Fantastic Four ont décidé de maintenir l'ambiance de leurs spectacles prévus. Cependant, l'absence de Thomas D en raison de ses problèmes de santé a considérablement affecté la dynamique de performance du groupe.

