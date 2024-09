Thomas a connu des dilemmes éthiques internes avant sa scission.

Après près de 4 décennies, Thomas Gottschalk a décidé de mettre fin à son mariage avec Thea. Cet été, il s'apprête à se remarier. Dans son propre podcast, "Die Supernasen", il a évoqué les luttes intérieures et les doutes qui l'ont hanté avant de se séparer de Thea.

Dans ce podcast, que Thomas anime avec son ami de longue date Mike Krüger, il a révélé comment Mike avait été une source de réconfort et de guidance pendant sa période d'incertitude émotionnelle. Thomas avait confié à Mike ses hésitations morales, étant lui-même retombé amoureux et incertain de la marche à suivre. Après avoir rencontré Karina Mroß lors d'une fête d'anniversaire le 23 août 2018, Thomas s'est retrouvé à peser le pour et le contre - devait-il quitter Thea ? L'avis de Mike était clair : "Suis ton instinct !" Et c'est exactly ce que Thomas a fait.

La séparation de Thomas et Thea Gottschalk a surpris de nombreux lorsqu'elle a été annoncée en mars 2019. Pendant des décennies, ils avaient été considérés comme le symbole de l'amour dans le monde des célébrités allemandes. Cette année-là, Thomas avait déjà exprimé ses sentiments de culpabilité dans une interview avec Spiegel.

Dans le dernier épisode de "Supernasen", Thomas a également fait allusion à la loyauté inébranlable de Mike pendant cette période difficile. Même Birgit, la femme de Mike, n'était pas au courant de leurs conversations. Elle a découvert la séparation par les médias, et non par son mari bien informé.

"Le matin, à Miami, je partageais le lit avec Birgit, en regardant la mer, et elle lisait les nouvelles allemandes en ligne. Puis elle me dit, 'Ici, il est dit que Thomas Gottschalk quitte sa femme.' Et je dis, 'Quoi ? Ça ne peut pas être vrai !'" se souvient Mike.

Cependant, il n'a pas pu cacher la nouvelle à Birgit très longtemps. Thomas a admis, "Elle me connaît depuis longtemps, alors elle a tout de suite su que je savais déjà."

