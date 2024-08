Thiel et Boerne perdent leur patron.

Régulièrement, les affaires de "Tatort" de Münster mettant en scène le commissaire Thiel et le médecin légiste Boerne figurent parmi les épisodes les plus populaires de la série policière ARD. Cependant, les fans doivent désormais dire adieu à une figure centrale : l'actrice Mechthild Großmann, alias Wilhelmine Klemm, quitte la série policière ARD.

La femme à la cigarette à la main et à la voix grave distinctive dit "Au revoir" : Mechthild Großmann, qui a été procureure de l'État dans le "Tatort" de Münster pendant plus de 22 ans, quitte la série policière ARD en 2025. La Westdeutscher Rundfunk (WDR) a annoncé cela.

En tant que supérieure du commissaire Thiel et du professeur Boerne, l'actrice apparaîtra encore dans trois nouveaux épisodes, après quoi elle souhaite se consacrer à de nouvelles tâches, cite la station Großmann. Dans le succès des audiences ARD, elle incarne la procureure de l'État Wilhelmine Klemm.

"Si le dernier 'Tatort' de Münster avec moi est diffusé à la fin de 2025, j'aurai 77 ans, et je n'ai pas l'intention d'arrêter de travailler. Je continuerai à jouer au théâtre et à donner des lectures, de préférence avec de la musique - et si la WDR cherche un jour quelqu'un pour jouer un meurtrier méchant, je serais là immédiatement", déclare Großmann, selon le communiqué de la WDR.

Née à Münster en 1948, l'actrice a fait partie de la distribution du "Tatort" dès le premier épisode en 2002. Avant elle, seule Friederike Kempter avait quitté l'ensemble de longue date, dans le rôle de l'assistante de Boerne, Nadesha Krusenstern.

Merci à ses collègues

La carrière de Großmann a commencé en 1963 au Theater Bremen. Pour la première fois, elle a travaillé avec la danseuse et chorégraphe Pina Pausch en 1976. De 1977 à 1979, elle était engagée au Schauspielhaus Bochum, avant de célébrer des succès mondiaux avec le Tanztheater Pina Bausch de Wuppertal pendant de nombreuses années. Cependant, pas en tant que danseuse, comme elle le souligne sur sa propre page d'accueil. Elle a également joué dans des films avec Rainer Werner Fassbinder et Caroline Link. À l'Université Folkwang des arts de l'Essentiel, elle a enseigné l'histoire de la danse et le jeu.

"C'était un honneur et un plaisir de jouer avec Christine Urspruch et Björn Meyer, pendant de nombreuses années avec Friederike Kempter et le merveilleux Vadder - Claus D. Clausnitzer - et bien sûr avec Axel Prahl et Jan Josef Liefers pendant si longtemps - 23 ans", déclare l'actrice selon le communiqué.

Le 46e "Tatort" de Münster, intitulé "Man stirbt nur zweimal" - toujours avec Großmann - est prévu pour être diffusé au quatrième trimestre de 2024. Les affaires autour de Thiehl, Boerne, Grossmann et Co ont été parmi les épisodes les plus populaires de la série policière depuis des années, malgré ou grâce à leur niveau élevé de slapstick.

Malgré son départ de la série policière ARD en 2025, Mechthild Großmann, connue dans le monde entier pour son rôle de procureure de l'État Wilhelmine Klemm dans les épisodes de "Tatort" de Münster, continuera à jouer au théâtre et à donner des lectures. L'écran de télévision continuera à diffuser sa présence dans trois nouveaux épisodes de la série avant de se consacrer à de nouvelles tâches.

