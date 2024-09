Theresa Fischer a terminé ses opérations chirurgicales sur les jambes.

En 2019, la 14ème saison de "Germany's next Topmodel" (GNTM) a vu Simone Kowalski remporter le titre. Cependant, c'est la candidate Theresia Fischer, qui a terminé à la 11ème place, qui a attiré davantage l'attention. Ce n'était pas en raison de ses compétences en matière de mannequinat, mais plutôt en raison de sa beauté non conventionnelle et de ses chirurgies.

Fischer a commencé son parcours chirurgical en 2016, cherchant à allonger ses jambes - une conséquence des brimades scolaires qui lui avaient donné l'impression d'être petite. Elle a expliqué que lors de ce type de chirurgie, les os de la cuisse sont ouverts de l'intérieur, et des tiges télescopiques sont insérées des deux côtés, qui s'allongent gradually d'un millimètre par jour.

Cependant, les chirurgies ne se sont pas arrêtées là. Fischer a également subi des interventions sur ses jambes inférieures, invoquant des difficultés dans certaines positions sexuelles et un manque de flexibilité au lit comme raisons.

Elle mesure maintenant 1,84 mètre

Les chirurgies n'ont pas été sans complications et douleurs intenses. Les médecins ont opéré sur les jambes de Fischer un total de huit fois avant de retirer les tiges d'extension et les vis de ses jambes inférieures fin juin. Il semble que la procédure soit enfin terminée. Fischer mesure maintenant 1,84 mètre, plus que sa taille initiale de 1,70 mètre.

Fischer n'a pas pu contenir sa joie lorsqu'elle a été interviewée par le journal Bild lors d'un événement récent à Hambourg. "Je dois dire que je suis beaucoup plus flexible et gracieuse maintenant - même au lit. Parce que les proportions sont équilibrées", a-t-elle partagé.

Elle a également exprimé son soulagement, déclarant "Je suis juste heureux d'enfin tourner la page. D'avoir des jambes sur lesquelles je peux marcher correctement à nouveau. De pouvoir maintenant faire un doigt d'honneur à celui qui n'a plus la représentante qu'il a toujours voulue : une femme mannequin grande à ses côtés."

L'ex de Fischer, le réalisateur de documentaires Thomas Behrend, est celui qu'elle accuse d'avoir exercé une pression sur elle pour subir une chirurgie d'allongement des jambes. Fischer et Behrend, qui a 28 ans de plus qu'elle, se sont mariés symboliquement en direct à la télévision lors de la finale de GNTM 2019, avant de se marier officiellement le lendemain à la mairie. Cependant, ils se sont séparés en 2022. Aujourd'hui, Fischer est en couple avec un dentiste nommé Stefan, qui, comme Behrend, a 26 ans de plus qu'elle.

