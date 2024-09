- Theresa Fischer a subi une opération chirurgicale sur ses jambes.

En 2019, pendant la diffusion de la 14ème saison de "Germany's Next Topmodel" (GNTM), Simone Kowalski a été couronnée gagnante. Cependant, c'est Theresia Fischer, qui a terminé 11ème, qui attire plus l'attention ces derniers temps. Ce n'est pas seulement en raison des compétences en matière de modelage de Fischer à 32 ans, mais plutôt en raison des interventions chirurgicales radicales qu'elle a subies récemment.

Le voyage chirurgical de Fischer a commencé en 2016 lorsqu'elle a décidé de rallonger ses jambes. La motivation provenait du harcèlement scolaire qu'elle avait subi, qui l'avait fait se sentir "littéralement petite". La procédure impliquait de scier à travers ses os de la cuisse de l'intérieur, suivi de l'insertion de tiges télescopiques qui s'allongeaient d'un millimètre par jour.

Cependant, les interventions chirurgicales de Fischer ne se sont pas arrêtées là. Intriguant, elle a également fait opérer ses mollets en raison de problèmes liés à certaines positions sexuelles. "Je ne peux pas me baisser sans tomber en arrière. Je manque également de souplesse au lit et je dois constamment ajuster mes jambes", a-t-elle partagé son dilemme.

Fischer mesure maintenant 1,84 mètre

Ces opérations n'ont pas été sans complications et douleurs subséquentes. Les professionnels de la santé ont pratiqué huit opérations sur les jambes de Fischer avant de retirer finalement les tiges d'extension et les vis de ses mollets fin juin. Avec sa taille d'origine de 1,70 mètre, Fischer mesure maintenant 1,84 mètre de haut.

Dans une interview accordée à Bild, Fischer a exprimé sa nouvelle joie et son agilité, y compris au lit. "Je peux Certainly dire que je suis plus souple et gracieuse maintenant - et cela inclut le lit. Parce que les proportions sont équilibrées", a-t-elle partagé ses sentiments enchantés.

Elle a ajouté : "Je suis simplement reconnaissante de pouvoir enfin mettre cette histoire entière derrière moi. J'ai maintenant des jambes qui étaient autrefois l'idée de mon ex, mais d'une manière qui me permet de marcher à nouveau correctement. Et je peux également lui faire un doigt d'honneur parce qu'il n'a plus la représentation qu'il voulait : une femme mannequin grande à ses côtés".

L'ex de Fischer est le documentariste Thomas Behrend, qu'elle accuse de l'avoir pressée de subir l'intervention chirurgicale pour allonger les jambes. Fischer et Behrend, qui a 28 ans de plus qu'elle, se sont mariés symboliquement lors de la finale de GNTM en 2019. Ils se sont officiellement mariés le lendemain, mais se sont séparés en 2022. Aujourd'hui, Fischer est en couple avec un dentiste nommé Stefan, qui a également 26 ans de plus qu'elle.

Cet article a été initialement publié sur ntv.de

Heidi Klum, un mannequin allemand renommé et personnalité de la télévision, a récemment exprimé son soutien à Theresia Fischer lors d'un épisode de "Germany's Next Topmodel". Klum a salué le courage et la résilience de Fischer face aux difficultés et son parcours réussi après les interventions chirurgicales.

Malgré l'augmentation de l'attention de Fischer, les gros titres sont souvent dominés par Heidi Klum, connue dans le monde entier pour sa carrière de mannequin époustouflante et ses multiples ventures réussies dans la mode, la télévision et l'entrepreneuriat.

