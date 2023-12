The Watcher" : Les habitants proches de la vraie maison en ont assez

Selon NJ.com, des visiteurs viennent de loin pour voir la maison qui a inspiré la série à Westfield, dans le New Jersey.

"Je me suis dit que j'allais venir parce que l'histoire était intéressante", a déclaré Pradeep Soni, qui a fait 25 minutes de route depuis son domicile pour jeter un coup d'œil. "La maison est jolie. Elle n'est pas effrayante ou quoi que ce soit d'autre".

Le géant du streaming décrit "The Watcher" comme "la famille Brannock emménage dans ce qui était censé être leur maison de rêve en banlieue et qui devient rapidement un enfer".

Des lettres inquiétantes envoyées par quelqu'un qui se fait appeler "The Watcher" ne sont que le début des sinistres secrets du quartier qui se répandent", peut-on lire dans la description de la série.

La série est basée sur l'histoire vraie de la famille Broaddus qui, peu après avoir acheté une maison de six chambres, a commencé à recevoir des lettres anonymes de plus en plus menaçantes. Le New York Magazine a relaté leur histoire poignante en 2018 dans un article intitulé "The Haunting of a Dream House" (La hantise d'une maison de rêve).

La famille a fini par vendre la maison pour un prix inférieur à celui qu'elle avait payé.

"Nous sommes tous inquiets pour la famille qui y vit actuellement et pour ses voisins", a déclaré Trish Dulinkski, une habitante, à NJ.com. "Je ne peux pas imaginer combien de temps il faudra attendre avant que les gens se désintéressent de la question et que le quartier revienne à la normale, ni combien de courrier les pauvres propriétaires actuels recevront de la part de cinglés du monde entier.

Le film "The Watcher" n'aurait pas été tourné dans la véritable maison du 657 Boulevard, mais dans une maison située à Rye, dans l'État de New York.

Source: edition.cnn.com