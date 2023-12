The Voice" couronne le vainqueur de la saison 24

La compétition opposait Huntley, le chanteur de l'équipe Niall Horan, à Ruby Leigh, la chanteuse de l'équipe Reba McEntire. Leigh et sa coach Reba ont repris "Rockin' Around the Christmas Tree" de Brenda Lee.

Huntley et son coach Horan ont interprété une version acoustique de "Knockin' on Heaven's Door" de Bob Dylan.

Horan a fait l'éloge de Huntley tout au long de la compétition.

"Huntley est le genre de gars avec qui je traînerais de toute façon", a déclaré Horan à propos du chanteur de Virginie, qui a finalement été couronné vainqueur de la saison 24.

"Niall m'a montré que je pouvais être moi-même dans cette industrie", a déclaré Huntley à propos de Horan avant sa victoire. "Je peux être la Huntley que je suis, et j'aime ça".

Ailleurs dans la finale, Lila Forde a interprété "Sleigh Ride" d'Ella Fitzgerald avec son coach John Legend. Ford a terminé la compétition à la cinquième place.

Jacquie Roar, de l'équipe Reba, a chanté une reprise de "No One Else on Earth" de Wynonna Judd. Elle a terminé à la quatrième place.

Mara Justine, chanteuse de l'équipe Niall, a repris "Wasted Time" des Eagles. La chanteuse du New Jersey est arrivée en troisième position.

Source: edition.cnn.com