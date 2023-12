The Square" : Ruben Ostlund s'attaque au monde de l'art dans son film lauréat de la Palme d'Or

"Ordures", entend-on dans le public. "Rentrez chez vous". Chaque tentative de l'artiste de présenter son travail est ponctuée d'une insulte. On finit par découvrir que son chahuteur est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette et le gag tombe à l'eau. On pourrait s'attendre à ce que le film passe à autre chose, mais le réalisateur Ruben Ostlund décide de suspendre la narration pendant encore une minute ou deux, ce qui accroît notre malaise face à cet écho involontaire.

Ostlund se délecte de ce type de maladresse. Ces moments sont devenus la carte de visite du Suédois, et ils sont tous impitoyablement tranchants.

Après avoir décortiqué les travers de la masculinité moderne dans le drame "Force Majeure" en 2014, le réalisateur s'est intéressé à l'art contemporain dans "The Square", présenté en compétition au Festival de Cannes. Disséquant les caprices, les hypocrisies et les valeurs creuses de la communauté artistique, son bilan est loin d'être élogieux. Quand l'art va mal, il va très mal, semble-t-il dire.

Pour ceux qui se demandent de quel droit un réalisateur de film peut faire de telles critiques, l'indice est dans le titre. "The Square" a commencé sa vie comme une véritable installation de galerie au musée du design Vandalorum, en Suède, en 2014, créée par Ostlund en collaboration avec le producteur Kalle Boman.

"The Square est un sanctuaire de confiance et de bienveillance. En son sein, nous partageons tous les mêmes droits et obligations", peut-on lire dans son manifeste. Conçue pour promouvoir l'altruisme et nous rappeler le contrat social qui nous lie tous, elle a été déplacée sur une place publique à Varnamo en 2015.

"La ville a commencé à l'utiliser de différentes manières", explique M. Ostlund à CNN. Outre les concerts et les demandes de mariage, "les personnes handicapées fonctionnelles qui ont perdu leurs allocations de l'État s'y sont rendues et ont protesté [...]. Il y a eu une fusillade dans un lycée en Suède et les étudiants se sont rassemblés pour trouver du réconfort.

Dans le film, Ostlund recrée The Square dans une Suède fictive où la famille royale a été abolie et son palais transformé en galerie d'art. Nous suivons le conservateur en chef Christian, interprété par Claes Bang, dont le travail cérébral est contrebalancé par son mode de vie superficiel.

Son fief est une série de cubes blancs qui transforment les objets en art grâce à leur blancheur stupéfiante. Une installation, faite d'amas de gravats et d'éboulis, séduit la clientèle mais déroute les nettoyeurs. Même le conservateur n'arrive pas à la prendre au sérieux lorsque les choses tournent mal.

À l'approche du lancement de "The Square", Christian donne accidentellement le feu vert à une campagne de marketing viral abusive, qui renverse les valeurs de l'installation et jette l'opprobre sur le projet.

"Le slogan de la campagne est : "Combien d'inhumanité faut-il avant d'accéder à votre humanité ?

"Les médias s'affolent et s'inquiètent, mais ils tombent directement dans le piège", explique M. Ostlund.

Non content de faire la satire du monde de l'art, M. Ostlund ridiculise l'appétit insatiable des médias pour la controverse. Pour bénéficier d'une couverture médiatique digne de ce nom, "vos concurrents ne sont pas les autres musées, mais les catastrophes naturelles et les menaces terroristes", explique un agent de marketing au personnel des galeries.

"Je pense que (les médias) traitent les événements terroristes et ce genre de choses d'une manière très, très étrange et très contre-productive", déclare M. Ostlund. Le consensus ne fait pas les bonnes nouvelles, la discorde, elle, les fait, disent les spécialistes du marketing.

Alors que Christian vante les valeurs humanistes de "The Square", les nombreux sans-abri de Stockholm entrent et sortent du cadre. Le conservateur accepte des millions de couronnes de la part de riches donateurs, mais "je n'ai pas d'argent" est son refrain constant. Il est clair que si "The Square" est un concept solide, ses idéaux ne dépassent pas ses frontières.

"Il existe de nombreux rituels et conventions dans le monde (de l'art) qui le rendent très distinct de ce qui se passe à l'extérieur des murs du musée", explique le réalisateur. "Nous essayons d'attaquer un peu ce monde et de l'amener à se poser des questions sur ce que nous faisons.

Ce point est illustré par une scène troublante impliquant un artiste de performance, joué par Terry Notary, qui se comporte comme un singe. Occupant l'espace entre l'art et l'expérience sociale - et partiellement inspiré par le musicien GG Allin, selon le metteur en scène - le public d'un gala à cravate noire est prié de ne pas établir de contact visuel avec "l'animal", ni de le confronter, alors qu'il rôde entre les tables du dîner. Ils restent passifs, même lorsqu'il commence à agresser brutalement une invitée. C'est l'effet "spectateur" porté à un nième degré qui fait froid dans le dos.

"L'art est l'occasion de transcender toutes sortes de tabous", estime Christian. Mais l'art doit-il le faire pour l'amour de l'art ?

Grâce à l'art, Ostlund renforce la délicatesse du contrat social et la facilité avec laquelle il peut être rompu. Sous les plaisanteries, la loi de la jungle est toujours d'actualité. Cependant, il est suggéré que l'art pourrait aussi être la rédemption de la société. Après tout, dit le réalisateur, l'être humain n'est qu'un "singe doté d'une culture, qui essaie de faire face à la vie".

À cheval entre le monde de l'art et celui du cinéma, le Suédois semble ambivalent à l'égard de sa marque, plutôt que condamnable. Que devraient donc penser les amis artistes d'Ostlund de "The Square" ?

"S'il s'agit d'artistes dont le travail a un contenu, je ne pense pas qu'ils soient effrayés", répond-il. "Mais si vous jouez le rôle d'un artiste et que vous avez peur d'être (révélé), vous vous sentirez bien sûr menacé par le film.

Source: edition.cnn.com