The Rock" : Dwayne Johnson affirme qu'il n'est pas l'acheteur anonyme d'un crâne de T-Rex

En octobre 2020, un fossile de T-Rex de 39 pieds - surnommé "Stan" en hommage à son découvreur Stan Sacrison qui a déterré les restes en 1992 - a été vendu à un acheteur anonyme lors d'une vente aux enchères en direct de Christie's pour un montant de 31 847 500 dollars, selon le National Geographic.

Lundi, Johnson a été aperçu avec un crâne de T-Rex géant dans son bureau pendant son apparition virtuelle à l'émission "Monday Night Football with Peyton and Eli" (Lundi soir de football avec Peyton et Eli).

Le coanimateur Eli Manning lui a fait remarquer le dinosaure.

"J'ai un crâne de T-Rex, oui", a déclaré Johnson en riant. C'est "Stan". En fait, 'Stan' est le crâne de T-Rex le plus complet jamais trouvé par un paléontologue - un jeune paléontologue - et il s'appelait Stan, donc cette tête de T-Rex a été baptisée d'après lui. Plutôt cool et badass, non ?"

Dans un long post Instagram mardi, Johnson a affirmé qu'il n'était pas l'acheteur et que le crâne vu sur le ManningCast était une réplique.

"Après mon interview LIVE dans le #ManningCast d'hier soir sur @NFL's Monday Night Football, il y a eu des tonnes de spéculations mondiales dans le monde de la science ~ que je suis l'"acheteur mystère" du crâne original T-REX, connu sous le nom de STAN", a-t-il écrit.

"Je ne suis pas l'acheteur mystère. Dans mon bureau, voici le moulage de STAN que j'ai fabriqué et acheté à mes amis de l'Institut de recherche géologique et de fouilles paléontologiques des Black Hills.

"L'original de STAN a été trouvé en 1987 par le paléontologue amateur Stan Sacrison et finalement excavé en 1992. En science, ce crâne de T-REX est considéré comme le crâne le plus parfaitement préservé jamais trouvé. Les os de cette magnifique bête étaient parfaitement intacts.

"C'est pourquoi STAN est si extraordinaire et si spécial. En 2020, STAN a été vendu aux enchères pour 31,8 millions de dollars à un acheteur anonyme et n'a jamais été revu. Cet acheteur n'était pas moi.

"Mon amour, mon respect, ma fascination et ma curiosité pour la science paléontologique et archéologique sont profonds - et si j'étais l'heureux propriétaire du vrai STAN, je ne le garderais certainement pas dans mon bureau. M. Johnson est passé du statut de lutteur professionnel à celui de star de cinéma, d'entrepreneur majeur et de personne que près de la moitié des Américains aimeraient voir devenir le prochain président des États-Unis, selon un sondage. Il compte 285 millions de followers sur Instagram.

Chloe Melas a contribué à ce rapport.

