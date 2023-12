The Bubble" transforme les protocoles Covid d'Hollywood en une mince comédie de l'ère pandémique.

L'idée, potentiellement amusante, consiste à produire la dernière suite (la sixième !) de "Cliff Beasts", une franchise cinématographique fictive décrite comme la 23e plus rentable de l'histoire. Les acteurs doivent se réunir selon les directives de production imposées au plus fort de Covid, séquestrés dans un hôtel lorsqu'ils ne sont pas suspendus à des câbles devant un écran vert, débitant des dialogues rigides et combattant des monstres générés par ordinateur.

"L'endroit le plus sûr au monde en ce moment est un plateau de tournage", explique l'agent de Carol (Karen Gillan) à l'un des membres de l'équipe lorsqu'elle refuse de participer, après avoir déjà irrité ses coéquipiers en se retirant de la dernière suite pour participer à un projet peu judicieux sur les juifs et les Palestiniens qui s'unissent contre les extraterrestres.

Toute la folie qui accompagne la production d'un film est mise sous stéroïdes, l'équipe recevant des avertissements sur l'étrangeté des acteurs, dont les excentricités sont exacerbées par l'isolement de chacun dans un espace confiné.

Il est évident que le manque de créativité de l'Hollywood des suites est propice à la parodie, mais toutes les allusions timides seraient sans doute mieux perçues lors d'une première de l'industrie cinématographique que chez soi via Netflix. Parmi ces gags internes, on trouve une mention des People's Choice Awards, un acteur convaincu qu'il peut améliorer le scénario et une patronne de studio (Kate McKinnon) qui profère des menaces de loin avec un sourire peu sincère.

Pourtant, l'ennui que les acteurs endurent en restant isolés commence à se propager au spectateur, surmontant les efforts démesurés de Leslie Mann (l'épouse d'Apatow), David Duchovny, Keegan-Michael Key, Pedro Pascal, Iris Apatow - qui joue le rôle d'une influenceuse qui cherche à exploiter son audience sur les médias sociaux - et les très nombreuses apparitions de célébrités, qui parviennent à être à la fois impressionnantes par leur volume et pour la plupart gratuites dans leur exécution.

Partageant le crédit du scénario avec Pam Brady, Apatow sert quelques répliques intelligentes, mais elles se perdent pour la plupart dans le bruit général et le ton maniaque. Bien qu'il ne soit pas nécessairement trop tôt pour un film drôle de Covid, "The Bubble" peine à atteindre le niveau de loufoquerie recherché jusqu'à la fin.

"Je suis le peintre, et vous êtes la peinture", finit par clamer le réalisateur stressé et prévisible, interprété par Fred Armisen, à l'adresse de son équipe.

Ayant récemment consacré du temps à des documentaires sur les légendes de la comédie Garry Shandling et bientôt George Carlin, Apatow a certainement réalisé sa part de comédies mémorables depuis "La Vierge de 40 ans". "The Bubble" affirme aussi ouvertement sa mission modeste, qui est d'offrir aux gens une distraction légère en ces temps troublés.

C'est une belle idée, mais pour ce qui est des distractions, c'est un peu comme regarder de la peinture sécher.

La première de "The Bubble" aura lieu le 1er avril sur Netflix.

