- Teutenberg prend la septième place dans l'Omnium

Le jeune cycliste Tim Torn Teutenberg a remporté la septième place dans l'Omnium de cyclisme sur piste aux Jeux olympiques. Le jeune homme de 22 ans a cumulé 98 points dans les quatre disciplines du Scratch, de la Course aux points, de la Course à élimination et de la Course aux points, au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'or est revenu au Français Benjamin Thomas avec 164 points, suivi du Champion du monde Iuri Leitao (153) et du Belge Fabio van den Bossche (131).

Teutenberg est considéré comme l'un des grands espoirs du cyclisme allemand. Le jeune homme de 22 ans a remporté le titre de champion d'Europe dans sa discipline favorite, la Course à élimination, l'an dernier, un titre qu'il avait également remporté en catégorie junior. Le jeune homme s'est également distingué sur la route, en remportant la classe U23 de Paris-Roubaix plus tôt cette année.

Teutenberg a continué à suivre sa passion pour le cyclisme en participant à des courses sur route, remportant la classe U23 à Paris-Roubaix. Malgré son succès sur la route, sa passion reste fermement ancrée dans le cyclisme sur piste, comme en témoigne sa septième place dans l'Omnium olympique.

Lire aussi: