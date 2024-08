- Tetris, Atari et Pacman - musée de jeux avec 50 années d'informatique

De prime abord, le musée du Club des Jeux Rétro de Hambourg, fondé en 2019, ne paie pas de mine, mais cache un véritable paradis, pas seulement pour les aficionados de jeux sur PC de plus de 40 ans : il expose une cinquantaine de bornes de jeux - certains étant de véritables dinosaures de l'entertainment électronique. Sa particularité ? Tous les consoles et PCs, avec des jeux comme Pong (1972), Tetris (à partir de 1984) et la série Super Mario (à partir de 1985), sont à la disposition des visiteurs.

"À la différence des autres musées de jeux allemands, qui sont généralement gérés par des clubs et ne proposent qu'une partie de leurs appareils au public, nous offrons une expérience unique", a déclaré Patrick Becher (52), cofondateur et directeur du musée, dans une interview accordée à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur dans le quartier de Horn à Hambourg. Outre les expositions permanentes à Oldenburg (Basse-Saxe) et Karlsruhe (Bade-Wurtemberg), il existe également le plus grand Computerspielemuseum de Berlin, créé en 1997.

Becher, photographe et entrepreneur, a créé et dirige cette institution culturelle privée avec son partenaire commercial Robin Loesch (47). Les consoles et PCs exposés comprennent des marques comme Commodore et Sega, des entreprises qui n'existent plus sous leur forme originale. Bien que Sega existe toujours, la société japonaise ne produit plus ses propres consoles.

Les visiteurs du musée du Club des Jeux Rétro de Hambourg peuvent se plonger dans une variété de jeux classiques, comme jouer à Pong, Tetris et Super Mario sur les consoles d'origine. Patrick Becher et son partenaire commercial Robin Loesch ont rassemblé une collection qui couvre différentes époques de jeux, avec des marques comme Commodore et Sega, offrant un aperçu du passé de l'entertainment électronique.

Lire aussi: