- Test de plusieurs sirènes d'alarme prévues pour la journée nationale d'alerte

Jeudi, de nombreux nouveaux systèmes d'alarmes dans le Bas-Saxe et à Brême seront soumis à leur premier test lors d'une alerte nationale. L'alerte, prévue vers 11h00, sera déclenchée par l'Office fédéral de protection civile et d'aide en cas de catastrophe (BBK) à Bonn.

Les habitants sont attendus pour recevoir une alerte non seulement par des sirènes et des systèmes d'annonces publiques dans leurs environs, mais aussi par le système de diffusion cellulaire sur leurs téléphones mobiles.

Pour de nombreux systèmes d'alarmes, la Journée nationale d'alerte marquera leur premier examen pratique important, car plusieurs comtés et villes ont rapporté en relation avec l'événement. Dans de nombreux endroits, les systèmes d'alarmes plus anciens ont été désactivés ou des systèmes d'alarmes modernes ont été installés à leur place. En raison de l'invasion russe de l'Ukraine et des inondations catastrophiques dans la vallée de l'Ahr en 2021, de nombreuses autorités au niveau fédéral, régional et local ont convenu que ces mécanismes d'alerte devraient également être accessibles pour avertir la population en cas d'urgence et de catastrophe.

Pour la première fois en environ 30 ans, des alarmes seront activées à Hanovre.

Par exemple, il y a de nombreux nouveaux systèmes d'alarmes dans le district de Nienburg, la ville de Wilhelmshaven et le district d'Emsland - rien que là, plus de 200 systèmes d'alarmes numériques ont été installés depuis le printemps 2023, selon l'administration du district.

La capitale régionale de Hanovre prévoit de tester son réseau de systèmes d'alarmes nouvellement installé pour la première fois lors de la Journée nationale d'alerte. 80 systèmes d'alarmes sont déjà disponibles à cet effet, et il y en aura un total de 112 d'ici la fin de l'année. Selon la ville, cela sera la première fois en environ 30 ans que de tels signaux d'alarmes seront entendus dans la zone urbaine. "Entendre des signaux d'alerte forts sera unfamiliar pour de nombreuses personnes et pourrait déclencher des sentiments et des souvenirs désagréables chez certains segments de la population", a déclaré le directeur du département des pompiers, Christoph Bahlmann. Cependant, seuls si les systèmes sont testés, ils peuvent être préparés pour une utilisation en cas d'urgence.

Le réseau de systèmes d'alarmes est toujours incomplet - appel pour un plan directeur

Dans d'autres endroits, les systèmes d'alarmes sont absents ou l'installation des systèmes n'est pas encore terminée, comme dans le district de Verden. La ville de Brunswick, par exemple, n'a pas encore de réseau d'alarmes d'avertissement - l'installation est en cours.

"De nombreux comtés en Basse-Saxe sont actuellement en train de reconstruire ou de moderniser le système d'alarmes pour compléter l'ensemble d'avertissement officiel et pour pouvoir avertir efficacement en permanence, même en plus du réseau mobile", a déclaré le directeur général de l'association des comtés, Hubert Meyer, sur demande.

Actuellement, les délais de livraison prolongés pour les systèmes d'alarmes modernes sont particulièrement problématiques. L'association des comtés plaide également pour un plan directeur pour la protection civile entièrement financé, car il y a également un besoin d'investissement important dans l'acquisition de véhicules et d'infrastructure critique, a ajouté M. Meyer.

Test également des systèmes d'alertes mobiles

Surtout dans les zones rurales, les systèmes d'alarmes ne peuvent pas être entendus partout. C'est pourquoi certains comtés et villes utilisent également des systèmes d'alarmes mobiles et des messages d'avertissement qui se déplacent vers les zones touchées en cas d'urgence pour avertir la population. Par exemple, des véhicules et des motos avec des systèmes correspondants sont en service dans divers endroits du district de Luechow-Dannenberg. "C'est une première course d'essai", a déclaré Sebastian Jessen, responsable de la protection civile dans le district, dans un communiqué. "Nous voulons recueillir des valeurs d'expérience, nous voulons savoir combien de temps les équipes prennent réellement et où il pourrait également y avoir des goulots d'étranglement - afin que nous puissions intervenir si nécessaire."

À Brême, outre les 38 systèmes d'alarmes installés en permanence, le ministère de l'Intérieur déployera également quatre systèmes d'alarmes mobiles pour la première fois. En outre, les cloches des églises de Bremerhaven sonneront.

La plupart des municipalités reposent sur une variété de méthodes d'avertissement. Par exemple, les avertissements sont également diffusés via des canaux de médias sociaux ou des panneaux d'information numériques. Le district de Northeim a récemment ajouté un téléphone d'avertissement à son mélange de méthodes d'avertissement. En appelant un numéro spécifique, des avertissements peuvent être entendus en permanence, pas seulement le jour de l'avertissement.

