Tesla rappelle plus de 120 000 voitures en raison des risques liés aux portières

Le défaut affecte certains véhicules Model S et X 2021-2023 aux États-Unis, selon une déclaration de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Tesla a déclaré avoir pris connaissance du problème lors d'un test de collision de routine le 6 décembre et n'avoir connaissance d'aucune blessure ou réclamation résultant de ce problème.

Le constructeur automobile a publié une mise à jour logicielle OTA (over-the-air) pour les voitures concernées par le défaut de sécurité. Des lettres de notification devraient être envoyées aux propriétaires de ces voitures d'ici le 17 février 2024.

Les propriétaires peuvent également contacter le service clientèle de Tesla au 1-877-798-3752. Le numéro de rappel de Tesla est SB-23-00-009.

Risques liés au pilotage automatique

La semaine dernière, Tesla a rappelé la quasi-totalité de ses 2 millions de véhicules aux États-Unis pour limiter l'utilisation de sa fonction Autopilot. Ce rappel est intervenu après une enquête de deux ans menée par les organismes de réglementation de la sécurité américains sur environ 1 000 accidents dans lesquels la fonction était activée.

La NHTSA a déclaré que le système Autopilot peut donner aux conducteurs un faux sentiment de sécurité et être facilement utilisé à mauvais escient dans certaines situations dangereuses, lorsque la technologie de Tesla peut être incapable de naviguer en toute sécurité sur la route.

Tesla a publié une mise à jour OTA qui donne aux conducteurs davantage d'avertissements lorsqu'ils ne prêtent pas attention à la route alors que la fonction "Autosteer" de l'Autopilot est activée. Ces notifications rappelleront aux conducteurs de garder les mains sur le volant et de faire attention à la route, selon un communiqué de la NHTSA.

Ce rappel intervient deux jours après la publication d'une enquête détaillée par le Washington Post qui a révélé au moins huit accidents graves, dont certains mortels, dans lesquels la fonction Autopilot n'aurait pas dû être activée en premier lieu.

La valeur de l'autopilote

Avec une capitalisation boursière de plus de 791 milliards de dollars, Tesla(TSLA) est de loin le constructeur automobile le plus précieux au monde, bien que ses ventes soient inférieures à celles de concurrents comme Ford et Toyota.

Cette valorisation repose en grande partie sur les projections de ventes futures, les logiciels propriétaires de Tesla et son développement de l'IA. Mais les récents rappels pourraient menacer la position de Tesla.

"À long terme, je pense que Tesla a le potentiel de devenir l'entreprise la plus précieuse au monde, et de loin", a déclaré Elon Musk, PDG de Tesla, en octobre lors d'un appel avec des analystes de Wall Street. "Si vous avez des voitures entièrement autonomes à l'échelle et des robots humanoïdes entièrement autonomes qui sont vraiment utiles, la limite n'est pas claire."

Tesla n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de CNN.

Les actions de Tesla ont augmenté de 105 % en 2023, mais ont baissé de 1,6 % au cours des six derniers mois.

Chris Isidore de CNN a contribué à ce rapport.

