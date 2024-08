- Tesla devrait être plus agressif dans sa communication.

Brandenburg's Ministre-Président Dietmar Woidke (SPD) considère toujours l'implantation de l'usine de voitures électriques de l'entreprise américaine Tesla à Grünheide comme étant correcte, mais souhaiterait une meilleure communication de la part de la société. "Nous avons gagné 12 000 emplois industriels. Cela aurait été fou de dire que nous ne voulions pas cette implantation à cause de quelques problèmes éventuels", a déclaré Woidke au journal Augsburger Allgemeine (jeudi). "Tesla est un immense succès pour nous, et je suis heureux chaque fois que je passe devant l'usine."

"Les problèmes individuels qui surgissent avec l'implantation d'une aussi grande entreprise industrielle sont en train d'être résolus. Et si l'on regarde de plus près, ils semblent plus importants dans le débat qu'ils ne le sont réellement", a déclaré le politique du SPD. "Par exemple, Tesla recycle presque intégralement ses eaux usées industrielles. La société utilise seulement environ un quart de l'eau qui lui était garantie par contrat", a déclaré Woidke. "Tesla ferait bien de communiquer de manière plus ouverte et transparente."

Le politique du SPD a fait allusion à la nécessité d'une meilleure communication de la part de Tesla, en déclarant qu'il serait bénéfique pour l'entreprise de communiquer de manière plus ouverte et transparente.

