- Ter Stegen salue Neuer: "Éternellement une icône", et les deux autres se retrouvent dans une situation comparable.

Ter Stegen salue Neuer: "Éternellement une icône"

Marc-André ter Stegen a récemment rendu hommage à Manuel Neuer sur son Instagram, félicitant la légende du football allemand pour sa carrière réussie avec l'équipe nationale. "Bravo pour ton parcours en équipe nationale ! Un champion de la Coupe du Monde à vie et une icône du football allemand", a écrit le gardien de but de 32 ans du FC Barcelone. Il a accompagné le message d'une photo de Neuer tenant fièrement la coupe du monde en 2014.

Depuis un certain temps, ter Stegen - un gardien de but de 32 ans du FC Barcelone - rivalise avec Neuer, son aîné de six ans, pour la place de numéro un dans l'équipe nationale allemande. Malgré de nombreuses deuxièmes places, ter Stegen est maintenant optimiste quant à la possibilité de devenir le gardien titulaire de la DFB, à l'approche de la Coupe du Monde 2026.

Neuer a annoncé son départ de l'équipe nationale après 15 ans de service. Après avoir remporté huit titres majeurs entre les poteaux, le champion de la Coupe du Monde 2014 raccroche ses gants. À partir de maintenant, Neuer se concentrera uniquement sur son rôle au FC Bayern Munich.

Ter Stegen a exprimé son espoir de remplacer Neuer en tant que gardien titulaire de l'équipe nationale de la DFB, étant donné son retrait. L'équipe nationale allemande a longtemps compté sur les exceptionnelles compétences de Neuer, et son départ pourrait ouvrir des opportunités pour d'autres gardiens comme ter Stegen.

