- Tennet reconstruit une ligne électrique entre la Bavière et l'Autriche

Tennet, l'opérateur du réseau, prévoit de construire une ligne électrique d'environ 90 kilomètres entre l'Autriche et l'Allemagne pour renforcer la sécurité d'approvisionnement. La section de planification finale de ce projet a maintenant été approuvée par le gouvernement de la Basse-Bavière, a annoncé Tennet.

La ligne électrique pourrait théoriquement fournir en électricité environ six millions de personnes. Le remplacement de la ligne de 380 kilovolts est une étape cruciale pour augmenter la capacité de transport de la ligne de 220 kilovolts existante, construite dans les années 1940, entre Altheim près de Landshut et Saint-Pierre en Autriche.

"Cette approbation est un jalon important pour la sécurité d'approvisionnement en Bavière et en Autriche", a déclaré le PDG de Tennet, Tim Meyerjürgens. "Nous modernisons cette ligne d'environ 80 ans pour pouvoir transporter plus d'énergie solaire de Bavière et renforcer l'échange d'énergie avec les centrales hydroélectriques autrichiennes à accumulation."

La ligne électrique est une connexion importante dans le réseau européen. Avec la transition énergétique, la consommation d'électricité globale augmente. La nouvelle ligne aidera à équilibrer les entrées d'électricité fluctuantes, telles que celles provenant de la photovoltaïque.

Le projet se compose de trois sections de planification entre Altheim et Adlkofen, Adlkofen et Matzenhof, et Simbach et Saint-Pierre. Tennet va maintenant commencer immédiatement la construction de la ligne dans la section nouvellement approuvée entre Adlkofen et Matzenhof. Les préparations initiales ont commencé mi-juillet.

Tennet a sécurisé tous les matériaux nécessaires pour mettre en œuvre rapidement la construction de la ligne : environ 14 000 tonnes d'acier pour les mâts et environ 1 800 kilomètres de câbles conducteurs sont prêts.

Les travaux de construction sont déjà en cours dans les deux autres sections et devraient être terminés prochainement. L'ensemble du projet de remplacement, avec un total de 235 mâts, est prévu pour être opérationnel en 2027. La ligne existante sera démantelée après la mise en service de la nouvelle ligne en 2027.

Le remplacement de la ligne électrique de 220 kilovolts des années 1940 est une étape cruciale pour moderniser l'infrastructure, car il vise à augmenter la capacité de transport pour accueillir plus d'énergie solaire de Bavière. La nouvelle ligne électrique construite est censée renforcer l'échange d'énergie avec les centrales hydroélectriques autrichiennes à accumulation, fournissant de l'électricité à environ six millions de personnes.

