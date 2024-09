Tendance croissante: l'augmentation substantielle du nombre de centrales à balcon persiste en Allemagne

Le nombre de ces fameuses centrales solaires de balcon a explosé en Allemagne. Pas moins de 152 000 de ces petites installations ont été enregistrées au deuxième trimestre de 2024, selon "Le Miroir" du week-end, qui se base sur les données de l'Agence fédérale de réseau. Au total, il y avait environ 270 000 de ces mini-installations solaires en 2023.

Selon une analyse du cabinet de conseil Oliver Wyman à Bonn, Bonn arrive en tête avec 5,16 de ces centrales solaires de balcon pour 1 000 habitants, selon "Le Miroir". Elle est suivie de Dresde avec 4,10 unités, Essen (3,37), Leipzig (2,94) et Mönchengladbach (2,78).

Munich avait un chiffre beaucoup plus faible de 1,38, à peine plus élevé que Berlin (1,36), Hambourg (1,31), Hanovre (1,30), Francfort-sur-le-Main (1,27) et Düsseldorf (0,97). Dans les zones rurales, la demande de centrales solaires de balcon était presque trois fois plus élevée que dans les zones urbaines.

Les centrales solaires de balcon sont de petites installations solaires qui ont un processus d'enregistrement remarquablement plus facile. Elles peuvent également être connectées via une prise électrique standard. Les économies typiques sont d'environ 215 euros par an ou 17 % de la facture d'électricité, selon "Le Miroir". Elles peuvent être installées sur les garde-corps de balcon, mais aussi dans d'autres endroits.

En raison de la popularité croissante des centrales électriques de balcon, de nombreuses villes d'Allemagne sont désormais équipées de ces mini-installations solaires. Munich, bien qu'elle ait une densité plus faible, peut tout de même s'enorgueillir de plus de 1 300 de ces centrales solaires de balcon.

Bien que la demande de centrales électriques de balcon soit plus élevée dans les zones rurales, des villes comme Bonn montrent la voie avec un grand nombre de ces installations par habitant, témoignant d'un intérêt croissant pour les solutions d'énergie renouvelable.

