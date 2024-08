- Tenacious Brainmaster: Un documentaire perspicace sur le phénomène d'échecs Kasparov

Intense, dominant, bestial, intimidant. Depuis les années 1980, le monde des échecs utilise ces adjectifs pour décrire non pas la technique d'un combattant, mais la stratégie de jeu d'un des plus grands et plus influents joueurs d'échecs de tous les temps : Garry Kasparov.

À seulement 22 ans, Garry Kasparov a remporté le titre de plus jeune champion du monde d'échecs de l'histoire en 1985, un titre qu'il détient toujours aujourd'hui. Sa force, however, transcende l'échiquier. Kasparov incarne la ténacité d'une génération post-guerre contre la répression en Union soviétique. Le documentaire "Garry Kasparov - Rebel and Chess King", diffusé sur Arte le dimanche (18.8.) à 22h05, explore la vie de ce prodige inébranlable.

Des revers, des informateurs, de l'espionnage

Le talent exceptionnel de Kasparov était manifeste dès son jeune âge, comme en témoignèrent ses parents, tous deux passionnés d'échecs : à l'âge de cinq ans, il leur a révélé la solution d'un problème d'échecs. despite his talent, la vie de Kasparov n'a pas été idyllique et sereine dès le départ. Il a perdu son père à l'âge de sept ans, mort du cancer du poumon.

"Je n'ai pas eu ce qu'on pourrait appeler une enfance joyeuse", a-t-il déclaré plus tard. Even as a child, he immersed himself in chess theory, studying positions and moves - ten to twelve hours a day. Son entraîneur et sa mère craignaient que, despite son assiduité et son talent unique, l'antisémitisme en Union soviétique puisse entraver une carrière prometteuse aux échecs. En conséquence, sa mère a changé son nom de naissance juif Garik Weinstein en Garry Kasparov.

Répression et persécution d'État

La vie de ce prodige des échecs a été marquée par la répression et la persécution d'État, comme le montre le documentaire avec de nombreuses images d'archive. Even abroad, during the Cold War, Kasparov could not avoid the spies from the Soviet secret service. L'élite politique soviétique considérait Kasparov comme un rebelle et préférait le champion du monde en titre Anatoly Karpov, qui est devenu le rival éternel de Kasparov. While Karpov was conformist and low-key, Kasparov listened to radio stations of the "enemy class" and dared to take political stands early on. Throughout his career, the chess talent relied on political backers and suspected that a mole was in his team.

Sur la voie du champion du monde

During the 1984 World Championship final against Karpov, Kasparov was on the brink of becoming the title challenger when the international chess federation intervened unexpectedly. The match was halted, supposedly to safeguard the players' health. "The entire world realized how absurd it was. They wanted Karpov to retain his title," said journalist Bruce Pandolfini. Kasparov became world champion the following year.

The fascinating documentary about Kasparov's tumultuous life spans more than 50 minutes, and it also reveals how closely it is intertwined with les circonstances politiques.

The intense scrutiny Garry Kasparov faced during his chess career was not limited to the board, as there were allegations of espionage by Soviet secret service agents.

Despite the state repression and persecution, Garry Kasparov's career in chess was also influenced by the media, with some news outlets portraying him as a rebel against the Soviet Union's political establishment.

Lire aussi: