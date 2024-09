- Temu et Shein visent à créer un impact sur le marché allemand de la chaussure.

Marchands de chaussures et producteurs en Allemagne font face à une concurrence accrue des retailers en ligne asiatiques. "Temu et Shein inondent l'Allemagne de chaussures bon marché, souvent de qualité inférieure avec des risques potentiels pour la santé", a déclaré Rolf Pangels, président de l'Association allemande du textile, de la chaussure et du cuir (BTE), lors du salon "Chaussures" à Düsseldorf.

L'association plaide en faveur d'une réglementation stricte et d'une concurrence loyale. Si les actions de telles plateformes ne sont pas régulées, Pangels a mis en garde contre une augmentation des faillites de magasins de chaussures.

Au cours des six premiers mois de l'année, de nombreux magasins de chaussures en Allemagne ont de nouveau fermé. Selon les données de la BTE, le nombre de magasins a diminué d'environ 800, portant le total à environ 8750 depuis le début de l'année. Cela comprend la fermeture des succursales Reno et Goertz, qui ont fait faillite l'année dernière. Le nombre de spécialistes de la chaussure en magasin a également continué de diminuer. Selon l'association, les magasins ferment en raison de faillites et du manque de successeur.

Un magasin de chaussures sur six considère sa situation commerciale comme positive.

Malgré les augmentations de prix, les commerçants ont enregistré 2 % de chiffre d'affaires en moins par rapport à la même période de l'année précédente. Si l'on tient compte des prix, la perte serait probablement plus importante. Pangels attribue cela à l'humeur des consommateurs morose et à la météo défavorable en mai et juin. Après un début prometteur de l'année, les entreprises ont connu une "chute douloureuse à deux chiffres" du chiffre d'affaires en ces mois.

Les commerçants considèrent également les coûts élevés d'approvisionnement, de main-d'œuvre et d'énergie ainsi que la diminution de l'attrait des centres-villes comme un obstacle important. Pour l'avenir, le pronostic est sombre : plus de la moitié des commerçants prévoient une baisse du chiffre d'affaires par rapport à 2023, tandis que seulement 30 % prévoient une augmentation, selon l'enquête de l'association. 41 % estiment que leur situation commerciale est mauvaise, tandis que seulement 16 % la considèrent comme bonne.

L'industrie allemande de la chaussure a également connu une baisse des bénéfices au cours des six premiers mois de l'année. Le chiffre d'affaires a diminué de presque 1,2 % pour atteindre 1,15 milliard d'euros, tandis que les exportations ont même diminué de 11 %. Manfred Junkert, PDG de la Fédération allemande de l'industrie de la chaussure et du cuir (HDS/L), a déclaré : "Malgré les efforts politiques pour améliorer les conditions économiques, la reprise printanière attendue n'a pas eu lieu." Junkert plaide également pour une approche plus stricte vis-à-vis des plateformes comme Temu et Shein. "Elles ne doivent pas être protégées de la surveillance du respect des normes de durabilité", a-t-il critiqué.

Les retailers en ligne Shein et Temu sont populaires en Allemagne. Selon une estimation de la BTE, les consommateurs ont acheté environ un milliard d'articles de mode et de chaussures auprès de

