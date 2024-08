- Temps chaud court en Saxe - risque croissant d'incendie de forêt

Saxe fait face à un début de semaine chaud et sec. Du lundi au mercredi, les températures pourraient atteindre 34 degrés, a déclaré Thomas Hain du service météorologique allemand sur demande. "Il fera également sec et ce sera parfait pour se baigner." Cependant, la sécheresse augmente également le risque d'incendies de forêt. Dans le tableau de l'entreprise publique Sachsenforst, le niveau 3, le troisième plus élevé, est indiqué pour la plupart de l'État au début de la semaine. Mardi, les experts prévoient un risque élevé d'incendie de forêt (niveau 4) pour le nord. Il y a cinq niveaux de risque d'incendie de forêt en Saxe. Aux niveaux 4 et 5, il est recommandé d'éviter les zones forestières touchées. Ceux qui sont encore dans les bois ne doivent pas quitter les sentiers principaux. Les districts peuvent imposer des restrictions supplémentaires. La cause la plus courante des incendies de forêt dans l'État est la négligence - par exemple, lorsqu'une cigarette jetée négligemment sur du sol sec déclenche un incendie.

Selon le DWD, les averses et les orages n'atteindront pas l'État avant le milieu de la semaine prochaine, en provenance de l'ouest. Pour le week-end à venir, les météorologues prévoient une agréableweather été avec des températures allant jusqu'à 25 degrés.

