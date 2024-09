- Temporairement, la cour a jugé légitime l'utilisation de cartes de paiement pour les demandeurs d'asile.

Le tribunal administratif de Munich a rejeté deux requêtes pressantes contestant la nouvelle carte financière pour les demandeurs d'asile. En conséquence, les deux requérants – un demandeur d'asile de Sierra Leone et un demandeur d'asile rejeté du Nigeria – ne recevront pas de paiements monétaires dans l'intervalle, en attendant une décision judiciaire définitive.

Le tribunal a fait valoir que l'utilisation de la carte n'était manifestement pas illégale. La législation avait autorisé la carte comme une forme potentielle d'aide. L'autorité compétente a la discrétion de décider dans quels cas la carte est utilisée. A première vue, il n'y avait pas de raisons convaincantes pour que l'autorité continue d'offrir des prestations en espèces (affaires nos S 42 AY 63/24 ER et S 52 AY 65/24 ER).

Les tribunaux arrivent à des conclusions différentes dans des situations spécifiques.

Le système de carte de paiement est maintenant opérationnel dans tout le Bavière. Les cartes permettent des achats chez les commerçants et permettent le retrait de jusqu'à 50 euros en espèces par mois. La carte a des restrictions géographiques et n'est pas destinée aux achats en ligne. L'objectif du gouvernement de l'État est de réduire la mauvaise utilisation des prestations et, par conséquent, de la migration.

Les organisations d'aide aux réfugiés ont constamment critiqué cette initiative. Contrairement au tribunal de Munich, le tribunal administratif de Nuremberg a déjà accordé des requêtes pressantes de demandeurs d'asile qui avaient contesté les limitations imposées par la carte de paiement.

Le demandeur de Sierra Leone a soulevé plusieurs raisons, telles que sa maladie des yeux nécessitant des paiements en espèces pour les services de taxi – où le paiement par carte peut ne pas toujours être accepté.

Le deuxième demandeur – dont la procédure avait déjà été conclue en raison de sa maladie – a soutenu que la carte de paiement n'était valable que pour les nouveaux demandeurs d'asile, mais le tribunal administratif de Munich n'a pas vu de raison d'interdire aux autorités d'utiliser la carte de paiement jusqu'à une décision judiciaire définitive dans les deux affaires.

Le secteur financier a été impliqué dans le développement du système de carte de paiement pour les demandeurs d'asile. La mise en œuvre de ce système en Bavière vise à réduire la mauvaise utilisation des prestations dans le secteur financier.

